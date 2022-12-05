Time: «Путин не должен победить, но Зеленский не должен побеждать слишком много»

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5 декабря 2022, 14:11 Александр Ильинский - профессор, научный руководитель факультета Международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Президент Франции Эммануэль Макрон завершил свой официальный визит в Соединенные Штаты и по результатам переговоров с Джо Байденом дал в воскресенье обширное интервью информационному агентству CBS news. На вопрос журналиста, как себя оценивает президент Франции являясь старшим лидером Европы в свои 44 года, Макрон скромно ответил, что его громадный опыт и огромная энергия являются неоспоримыми свидетельствами его морального лидерства среди нынешних европейских политиков.

Эммануэль Макрон публично заявил, что поддерживает регулярную связь со своим российским коллегой Владимиром Путиным и считает, что лучший способ возобновить взаимодействие между Россией и коллективным Западом — это сохранить этот прямой доверительный канал связи, по которому возможно вести регулярные переговоры. В нынешней ситуации изоляция — это самое страшное для будущего Европы. Действительно, полагаться на информационные материалы на скоординированные односторонние материалы, публикуемые западными СМИ, в принятии стратегических политических решений является контрпродуктивным и чрезвычайно опасным для европейских политиков. Ведь речь идет о возможности неконтролируемого перерастания локально ограниченной СВО в полномасштабную ядерную катастрофу. Если резко возросший черный экспорт западных вооружений с территории Украины в страны ЕС только слегка тревожит американских консерваторов, то перспектива обмена ядерными ударами с полным использованием ядерной триады России и США находится в фокусе внимания политиков и военных стран коллективного Запада. На днях влиятельный американский журнал Time опубликовал статью под говорящим заголовком «Путин не должен победить, но Зеленский не должен побеждать слишком много», в которой прямо указывается, что полная победа Украины на поле боя благодаря массовой мобилизации и огромным вливаниям западных денег и оружия для Америки совершенно неприемлема. Неожиданно возникла проблема обуздания украинского клиента, что всегда делают великие державы, чтобы избежать вовлечения в смертельный конфликт с русскими с их огромным ядерным потенциалом. Статья прямо вопрошает своих американских читателей – «Кто готов умереть за Киев? Или замерзнуть как Европа, лишенная российских энергоносителей?» Западные лидеры смертельно устали от войны после девяти месяцев, а в США растет оппозиция республиканцев вовлеченности Америки в конфликт на Украине. Тактические победы Украины неизбежно приведут к стратегическим победам России, выхода из сложившейся политической ситуации журнал Time не видит, но однако призывает продолжать умеренную военную и финансовую поддержку Киева, но так, чтобы его победа на поле боя была бы недостижима. В этих условиях президент Макрон прямо заявляет, что военного варианта решения этой проблемы сегодня просто нет и единственным реальным выходом в поисках будущего приемлемого для сторон конфликта мира являются прямые переговоры между ними с приемлемыми и продуктивными исходными позициями сторон. Какая позиция победит, и кто выйдет победителем из стратегического спора Джо Байдена с Эммануэлем Макроном, покажет самое ближайшее будущее.

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