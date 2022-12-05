Почему американцы боятся запуска цифрового юаня?

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5 декабря 2022, 13:04 Александр Ильинский - профессор, научный руководитель факультета Международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Запуск проекта цифрового юаня Народным банком Китая ставит под угрозу валютное доминирование доллара в мировой торговле и означает начало конца гегемонии США во всем азиатско-тихоокеанском регионе.

В настоящее время доллар США торгуется на высоком уровне по отношению к валютной корзине и это означает возможность дешевой скупки американцами мировых финансовых активов. Подорожание импорта в Китай товаров и ресурсов, номинированных в долларах США, несет дополнительную угрозу развития китайской экономики, которая сталкивается с проблемами постковидного мира. Это в свою очередь, снижает темпы превращения китайского юаня в мировую резервную валюту. В течение последних десяти лет доля китайского юаня в международных расчетах колеблется от 2 до 3%. С другой стороны, по данным Всемирного банка стоимость банковского перевода $500 в Китай имеет неприемлемо высокую величину – перевод из ЮАР будет стоить более $70, а из ближайшего соседа Китая Таиланда придется заплатить около $40. Это подталкивает Народный банк Китая к использованию новейших цифровых технологий, которые привели к возникновению нового высоко эффективного платежного цифрового средства e-CNY или цифрового юаня.

Фактически цифровой юань – это сетевой программное обеспечение, разработанное монетарными властями КНР и введенное в эксплуатацию в апреле 2020 года, которое представляет серьезную угрозу мировой долларовой архитектуре и тотальному финансовому контролю всех мировых финансовых операций правительством Соединенных Штатов. Китайский электронный юань станет технологической основой для большинства оптовых переводов между Народным банком Китая, финансовыми корпорациями и иностранными контрагентами. Если иностранные компании хотят получить постоянный доступ к обширному китайскому рынку, они будут вынуждены использовать цифровую валюту и ее оптовую платежную сеть для ведения бизнеса. После полного внедрения e-CNY также станет доминирующим протоколом розничной торговли, который в конечном итоге будет обрабатывать большинство личных финансовых транзакций. Правительство Китая получит мощный инструмент для мониторинга транзакций и обеспечения соблюдения правительственных директив.

Сфера финансового влияния Китая будет расширяться в Евразии и на Ближнем Востоке. Китайские лидеры рассматривают e-CNY как международную платежную и валютную сеть, параллельную западной. Если возникнет новый биполярный финансовый мир доминирующая роль доллара США может быть окончательно разрушена. Американские банки не смогут более полностью контролировать и даже блокировать любые международные платежи и счета, номинированные в долларах США. Возможности Соединенных Штатов использовать национальную валюту как абсолютное финансовое оружие будут фундаментально подорваны. Разрыв двух крупнейших экономик мира Китая и США будет необратимо расширяться из-за неизбежного роста мощной альтернативной китайской резервной валюты.

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