Рейтинг топ-30 лучших книг для прояснения ума

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4 декабря 2022, 11:48 Август Котляр, Журналист

В романе Александра Дюма “Граф Монте-Кристо” аббат Фариа, взявшийся учить уму-разуму доверчивого терпилу Эдмона Дантеса, доводит до сведения будущего графа Монте-Кристо очень дельный вывод: в жизни стоит прочитать всего две сотни книг, но, чтоб понять, какие именно, ему пришлось прочитать пять тысяч.



В своём счастливом арбатском детстве, и в юности, растраченной на МГУ и Ленинскую библиотеку, а также потравленную на незримых фронтах 1990-х, и в годы первой зрелости, проведённой в Госдуме, Совете Федерации, Счётной палате, исполнительных органах государственной власти и редакциях СМИ, и в годы второй зрелости, проведенные в Техасе, и ещё до недавнего самого времени, когда я уже перевалил рубеж пятидесятилетия, меня всё преследовало ощущение, что чего-то всё ещё не знаю и не понимаю. Будучи рождённым в среде, где грамотными были предыдущие сто пятьдесят или двести поколений, смотря от кого считать - от Моисея или царя Соломона, тягу к чтению я обнаружил не сразу, не с трёх лет, а с семи - мне хотелось быть ростовщиком и продавцом алкоголя, а не кандидатом каких-то там медицинских или философских наук, как мои родители. По материнской линии, от Михаила Наумовича Гаркави, мне досталась библиотека в сотни томов, и по отцовской линии досталась библиотека в тысячи томов - мать отца всю жизнь заведовала библиотеками. Книгами в моих квартирах и дачах было завалено всё; сам же я тоже скупал книги с раннего детства, благо жил и живу рядом с Московским домом книги. Моей первой работой в жизни была должность старшего библиотекаря в Ленинской библиотеке.





Но при этом моей первой книжкой, прочтённой самостоятельно, был вовсе не “Колобок” и даже не “Курочка Ряба”, и тем более не “Азбука” для первого класса, а совершенно замечательная брошюра “Женская сексапатология” Абрама Моисеевича Свядоща. Я обнаружил, что я умею читать, в Театре кукол Образцова. Я с двух лет знал буквы, но они у меня не складывались в слова, и тут внезапно и сразу стал прочитывать подписи под экспонатами в театральном музее кукол. Придя домой, я схватился за первую попавшуюся книжку, а ею была “Сексопатология”; это было неслучайно - время после детского сада я проводил у мамы на работе в гинекологическом кабинете, рисуя несуществующих животных за ширмой, и всё воспринимал абсолютно естественно, как натуралист. Книга меня увлекла психологической стороной - сексуальной я ещё не интересовался. Следующей книгой была “Судебная патологоанатомия” 1936 года издания. Потом я прочёл сочинение Клобунда “Боржия” издательства “Академия” 1928 года, где пятилетний Чезаре, сидя на горшке, объявляет своему папаше, понтифику Александру IV: “Знаешь, папа, жизнь - не шутка!” - и подтирается папской буллой о назначении малолетнего Чезаре кардиналом. К слову, недавно Клобунда переиздали впервые почти за 100 лет, и в другом, гадком переводе. Затем я взялся за 30-томное издание Медицинской энциклопедии, но дочитал до середины, потому что решил, что это бесполезная трата времени - врачом я точно быть не хотел, а хотел стать художником-графиком и выучить восемь языков. Я их учил потом, но они мне не пригодились и я их позабыл за ненадобностью, включая латынь, древнегреческий и древнеегипетский.

В общем, чтению, а также осмыслению, обобщению, систематизации и последующему переосмыслению прочитанного в письменном виде я посвятил многие годы. Не могу точно сказать, сколько книг я прочёл. В голову не приходило считать томы. Вот умерший в октябре 2022 года Андрей Георгиевич Купцов, человек крайне странный и своеобразный, утверждал, что прочитал 30 тысяч томов. Поскольку я состоял с ним в письменных сношениях, то должен сказать, что своей осведомлённостью и точностью излагаемых фактов он удивлял даже меня. Когда я выражал сомнение в достоверности приводимых сведений, он слал мне статьи из энциклопедий, ксерокопии источников, ссылки на чьи-то мемуары. Из недавно живших и всё ещё живущих такой энциклопедичностью обладали лишь мой покойный дядя Антон Моисеевич Котляр, Александр Леонидович Чижевский, Лев Николаевич Гумилёв, с которым мы выпили много водки, Сергей Николаевич Земляной, тоже мой старший товарищ, знакомые мне по журналу “Эксперт” Александр Николаевич Привалов и Максим Юрьевич Соколов, ну и ещё народный любимец и избранник Онотоле Вассерман. Моя слабость к коллекционированию умных людей навела меня на умозаключение: ничто так не развивает ум, как писанина - не графомания, а эссеистика, когда человек кладёт на бумагу приходящие ему на ум соображения, приводимые в логическую и целокупную систему. Эти соображения должны содержать некие обобщения, на основании которых становится понятным, как устроен или как работает описываемый феномен.

Зиновьев А.А.



Понимание - самое ценное свойство ума. Можно много знать, но ничего при этом не понимать. С моей точки зрения, “Фактор понимания” - самая важная книга математического логика А.А. Зиновьева, у ног которого я в отрочестве возрастал, как апостол Павел у ног Гамалиила, до самого отъезда Сан Саныча из СССР в Мюнхен в 1978 году. Знать и понимать - это разные вещи, но это нужно понять, а для этого требуются знания и усиленная работа мысли по проникновению в суть познанных вещей и явлений: что это? как оно работает? почему оно именно так работает? что влияет на работу? каковы следствия производимой работы? каковы связи этого явления с другими? и так далее.

Земляк Александра Зиновьева по костромской губернии Иван Сытин, человек с тремя классами образования и замашками большого народного просветителя, издал до Октябрьского переворота самоучитель по самообразованию. Для тех, у кого было всего один-два классам образования. Сытин хотел окультурить русский народ, чтобы массово сбывать дешёвые издания русской классики из своей типографии. В этом пособии по саморазвитию малограмотных Сытин приводил список книг, которые должен прочесть культурный человек. Я этот список внимательно изучал ещё в юные годы, благо этот опус был в домашней библиотеке. Там вся русская классика в полном ассортименте; лично я, будучи совершенно и абсолютно русским литератором, родную литературу шибко недолюбливаю за унылость настроения, стилистическую посконность и мелкотравчатость тематики, а также бесполётность мысли. Для человека, который хочет чего-то добиться в жизни, читать русскую хрестоматийную классику вредно, и уж тем более искать там мотивационное вдохновение. Каких героев она воспевает? Кого даёт в качестве базовых характеров, о которых дети пишут сочинения, над поступками и мотивацией которых детям приходится размышлять и вживаться для этого в эти образы, чтоб коленками выдавить из себя сочувствие и сопереживание? Если смотреть на вещи трезво, то Чацкий - бестактный дуралей, Онегин - бесполезное чмо, Печорин - гнида, обидчик и убийца, Чичиков - жулик, Хлестаков - фигляр, Базаров - придурок, Рахметов - фанатик, Раскольников - убийца, Соня Мармеладова, равно как и Катюша Маслова - патентованные проститутки, Анна Каренина - шлюха, все герои чеховских пьесок - никчёмные растопырки, ни на что не годные, и так далее. И все они оправданы авторами, дескать, все они жертвы если не воспитания, то трудных жизненных обстоятельств. А про “Войну и мир” сам Толстой говорил, что это - многословная галиматья, и что, слава Богу, ему больше не придётся ради заработка писать такой бредятины.





Так что же читать? Все зависит от того, к чему человек стремится. И, потом, многим вещам нельзя научиться, читая книги. Например, нельзя научиться писать, читая учебники по писательскому ремеслу. Научиться писать можно только в процессе писания. Равно как и нельзя научиться по книгам делать деньги. Мой дед, Моисей Израилевич Котляр, будучи одним из самых богатых людей в послевоенном СССР, говорил моему отцу: “Научить делать деньги нельзя. Присматриваться надо. Лично я всегда вижу, как делать деньги”. Книги могут дать полезные сведения и толчок к самостоятельной работе мысли. Самое главное для человека - это создать себе адекватную картину мира, понять, что и как работает, что от чего бывает и чего не бывает. Чтобы стать кем-то в этой жизни, надо натренироваться делать следующее:

Добывать информацию Обрабатывать информацию. Пользоваться знаниями, полученными из добытой и обработанной информации. Научиться ладить с людьми. Уметь преподносить себя адекватно окружающим людям и обстановке.

Я бы рекомендовал прочесть за год следующие 30 книг.





Библию. Её нельзя читать сразу и всё подряд. Это будет утомительно и неинтересно, непонятно и муторно. Ничего, кроме раздражения и отторжения, чтение Библии по принудиловке не вызывает. Библию надо читать вдумчиво, с комментариями. Я бы рекомендовал читать её с ресурса www.bible.by там есть множество переводов - и синодальный, и современный, и множество комментариев, а также симфония - это система поиска в библейских текстах по любому слову. Введя слово, симфония выдаст стихи, где это слово употреблено. Библия важна для понимания Божьего промысла в нашей жизни, для понимания ментальности авраамических цивилизаций и всего искусства, ибо две трети всех сюжетов классических картин строится на библейских сюжетах, и треть на античной мифологии. Надо читать по несколько глав в день, без труда можно найти планы чтения Библии и их придерживаться. Самое главное, что знают немногие - не человек читает Библию, а Библия сканирует и считывает человека. У евреев есть такая пословица: если у еврея не идут дела, значит, он мало читает Тору (то есть ветхозаветную часть, основу иудейского вероисповедания). Тадеуш Бреза “Лабиринт”. Этот очень информированный польский писатель достоверно описал, как устроены серьёзные бюрократические организации на примере Ватикана. Это гораздо поучительнее, чем читать “Замок” или “Процесс” Франца Кафки. Томас Харрис “Молчание ягнят” (в переводе И. Бессмертной) и “Ганнибал” (в переводе Г. Косова). Это очень поучительное и увлекательное повествование о советском человеке (литовский граф по рождению, советский детдомовец по воспитанию), докторе Ганнибале Лектере, резвящемся на Западе, оттачивающем свои эстетические пристрастия и гастрономические наклонности. Томас Харрис - большая умница, а его методологические наработки в составлении психологических портретов серийных убийц и маньяков легли в основу профильной деятельности ФБР. Лорд Честерфилд “Письма к сыну”. Очень толковый отец даёт бесценные наставления своему отпрыску. Увы, не в коня пошёл корм, но мы можем пользоваться для своего продвижения. Бальтасар Грасиан “Карманный оракул”. Ненавязчивые и краткие наставления опытного иезуита. Рекомендую найти и прочитать про иезуитов всё, что найдётся или подвернётся. Это лучшие наставники, учителя, интриганы и достигаторы. Михаил Хазин и Сергей Щеглов “Лестница в небо”. Это первое систематизированное и теоретизированное пособие-дискурс об устройстве власти как социального института и иерархическо-сетецентрических структурах, пронизывающих различные общественные системы и учреждения. Бальзак “Блеск и нищета куртизанок”, “Гобсек”, “Отец Горио”, “История тринадцати” и вообще вся “Человеческая комедия”. Бальзак - лучший знаток силовых линий, по которым строится любое человеческое общество сверху донизу. Для меня это был самый ценный писатель и учитель жизни, особенно в том, что касается роскошной жизни и умения решать финансовые проблемы, обзаводиться покровителями и вести себя прилично в любом обществе. Ги де Мопассан “Милый друг”. Крайне поучительная и наглядная история, иллюстрирующая тезис о том, что мужскими причиндалами можно и нужно пользоваться не столько для получения удовольствия, сколько для прокладывания дороги в жизни. Ландберг “Богачи и сверхбогачи”. Это весьма поучительный справочник конца 1960-х, поясняющий, кто на самом деле тут главный - был, есть и будет. Если внимательно читать американские “Синие книги” (Blue Books and Social Registers Lists) и понимать, кто есть кто изначально, то мы увидим, что как держали “старые деньги” всех за жабры, так и продолжают держать. И продолжат. Пол Фассел “Америка. Путеводитель по классу”. Это блистательный по языку, остроумию, иронии и сарказму труд, поясняющий, кто есть кто в социальной иерархии на примере американского общества. Ольга Вайнштейн “Денди”. Знаменательная работа очень знающей женщины. Это не просто история о костюмах - это можно использовать как методичку по разработке собственных пристрастий и выработки личного стиля и самоподачи. Бернхард Ретцель “Джентльмен”. Очень подробная иллюстрированная энциклопедия по формированию мужского облика - следуя тамошним рекомендациям, человек всегда будет на должном уровне и никогда не опростоволосится; более того, его в приличных кругах будут встречать хорошо, а уж провожать как получится. Жорис-Карл Гюисманс “Наоборот” (в переводе Кассировой). Это базовая книга всех эстетов и декадентов. Весь модерн, весь ар-нуво и ар-деко вырос из этой книги; из неё вырос и Оскар Уайлд, и французские поэты типа Бодлера, и весь русский Серебряный век. Мало кто знает эту книгу, но она открывает глаза на эстетику как основной смысловой компонент человеческой жизни. В пару к ней можно прочитать и “Парфюмера” Патрика Зюскинда. Красота создает ощущение радости от жизни. Роберт Грин “48 законов власти” и “50-й закон власти”. Неглупый американец попытался сформулировать и систематизировать правила, придерживаясь которых можно вскарабкаться по социальной лестнице. Джек Лондон “Мартин Иден” и “Время-не-ждёт”. Очень поучительные книги о целеустремленности. Мартин Иден - это образ самого Джека Лондона, это его собственная история, как из нищего неграмотного матроса можно превратиться в самого читаемого и высокооплачиваемого писателя мира.

Александр Дюма “Граф Монте-Кристо”. Эта книга о том, что знания и манеры в соединении с богатством делают человека фактически всепроникающим и всемогущим. Сопер “Искусство оратора”. Лучшее пособие для тех, кому надо научиться говорить на людях. Публичные выступления - один из самых надёжных путей к известности и власти. Гораздо лучше и толковей книжки Дейла Карнеги о публичных выступлениях.

Курс для высшего управленческого персонала США. Это русское издание 1970 года, дайджест американского. Лучшей книги для управленцев высшего звена больше не издавалось. Лао-цзы “Дао дэ дзин”. Эта книга предлагает другой взгляд на мироустройство, нежели привычный иудео-христианский. В основе всего лежит дао - невыражаемое понятие, который переводится как “путь неба” или “естественный ход вещей”; человеку же предлагается быть “совершенномудрым” и вести себя адекватно своему уровню-дэ, и осуществлять деяние недеянием. Казалось бы, всё это парадоксально, но нутром чувствуется, что верно. Сунь-цзы “Искусство войны”. Заезженная до неприличия, но крайне важная и мало кем понимаемая книга; для её постижения нужно сначала получить представление о дао от Лао-цзы. Я рекомендую в переводе Владимира Малявина, у которого сам несколько лет учился и которому много обязан своим пониманием того, что менталитеты бывают разными, но одинаково эффективными для решения задач. Плэтт “Информационная работа стратегической разведки”. Эта книга была издана в России в 1958 году. Это о том, как находить нужные сведения и как ими пользоваться. Хилсмэн “Стратегическая разведка и политические решения”. Издана по-русски в 1957 году. Это о том, как выстраивать линию поведения на основе добытых данных. Джеймс Стюарт “Алчность и слава Уолл-Стрит”. Это очень точная и выверенная в деталях история создания многомиллиардных состояний из ничего, на основе примеров двух гениальных финансистов - Майкла Милкена и Айвена Боски. Это о том, как устроен финансовый мир Америки и кто такие “международные банкиры и финансисты”, которым ныне приписывают все грехи, особенно насаждение повсеместно атеизма, либерализма и педерастии. Из Милкена и Боски слеплен собирательный образ Гордона Гекко, которого играет Майкл Дуглас в фильме “Уолл-Стрит” и “Уолл-Стрит: Деньги не спят” режиссёра Оливера Стоуна. Джордан Белфорт “Волк с Уолл-Стрит”. Самого Джордана убедительно сыграл Леонардо Ди Каприо в одноименном фильме режиссёра Мартина Скорсезе. Это абсолютно правдивая история гениального продавца Белфорта, зарабатывавшего миллион в неделю, торгуя всякой сомнительной фондовой дрянью. Я слушал лекции Белфорта в Америке - он, безусловно, гений продаж, наравне с Дэном Кеннеди и Грантом Кардоном. Дэн Кеннеди. Все его книги. Если нужны человеку деньги, самый верный способ их добывать - научиться торговать. Я входил в золотой круг Дэна Кеннеди, и ловил каждое его слово. Самородок. Увы, он скоропостижно скончался сравнительно молодым. Надо читать и слушать всё, что он говорит, каждое слово его дороже золота. Грант Кардон. Весьма специфический, но крайне эффективный человек. Я в Америке учился у него продажам автомобилей и продажам вообще всего, я с ним иногда переписывался, слал ему подарочки на День Благодарения. Он меня познакомил с ещё одним дяденькой, который на прямой почтовой рассылке заработал на три реактивных самолёта и спонсировал политиков такого уровня, что я даже было решил, что превзойден уровень суперлоббиста Джека Абрамоффа. В силу семейных обстоятельств мне не удалось принять участие в американском политическом процессе, но я увидел, какие могут открываться возможности, когда знаешь, куда смотреть. Михаил Восленский “Номенклатура”. Эта книга о советском политическом классе вышла в самиздате в 1970 году. Это анализ советско-российской специфики с позиций, изложенных Милованом Джиласом в книге “Новый класс” и Торстейном Вебленом в книге “Теория праздного класса”. Это про силовые линии, по которым выстраивается механизм осуществления властных функций. Юрий Павлов “Да, господин президент!” В свое время мне удалось купить в “Библио Глобусе” предпоследний из 500 напечатанных экземпляров. Тираж размели за сутки. Очень полезная книга об устройстве российского правящего слоя в начала века сего. Дональд Томпсон “Как продать чучело акулы за 12 миллионов долларов”. Это о том, к чему приводит обладание властью и деньгами - к собиранию предметов искусства. Причём не столько для наслаждения красотой, которой там почти нет, сколько как приобретение опознавательных знаков - мы с тобой люди одного уровня и достатка, в входим в одни и те же социальные круги. Приходишь к человеку в квартиру за тридцать миллионов долларов, а там на стенах Баския, Ротко и Твомбли, и сразу видно - ого-го, да парень может мобилизовать десятки или сотни миллионов кэша. И вообще очень полезно узнать про лазейку в мир богатых и влиятельных через искусство. Генрих Альтшуллер “ТРИЗ (Теория решения изобретательских задача)”. Это вишенка на торте - как включать мозги, чтоб находить решение любых проблем. С поправкой, что теории уже полвека, что писалась она писателем-фантастом для тех поколений, которые фантастикой бредили, но рациональных зерен там много и мозги разогнать можно.

А где же книжки про богачество, про то, как стать миллионером за три дня? Эта тема требует отдельного рассмотрения. Потому что не всё, что сочинил Роберт Кийосаки или Брайан Трейси, можно положить на российские реалии. Их книжки можно просмотреть факультативно, чтоб понять, как Кийосаки сделал состояние на продаже своих примитивных идей по скоростному обогащению нищим и тупым недоучкам. Есть два автора, которые могут навести на дельные мысли по созданию тела богатства - это немец Бодо Шефер и американец Эм-Джей Демарко. Последний сам сделал деньги и написал неплохую книжицу “Скоростная полоса для миллионера”. Это можно прочесть и обдумать.





Прочтя и переработав все эти книги, человек уже никогда не будет прежним. Перед ним откроются новые, доселе невиданные горизонты. Читать эти книги можно в любом порядке, и даже несколько сразу. Библию можно растянуть на год. Если какая-то книга кажется скучноватой, можно отркрыть в середине, потом читать конец, потом вернуться к началу. В конце концов, никто никого не неволит, и каждому своё. Но этот список - это минимум миниморум, самая выжимка из тех знаний, которые делают человека не просто сильным игроком на любом поле, но крайне эффективным и результативным решальщиком любых вопросов.

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