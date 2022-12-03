Извращения американизированной мировой экономики

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 декабря 2022, 11:29 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

G7 и​ Австралия согласовали потолок цен на​ российскую нефть на​ уровне $​ 60 за​ баррель вслед за​ Евросоюзом. Об​ этом говорится на​ сайте министерства финансов США.

«На​ следующей неделе коалиция по​ ограничению цен запретит широкий спектр услуг​ — включая морское страхование и​ торговое финансирование,​ — которые связаны с​ транспортировкой по​ морю сырой нефти российского происхождения, если только покупатели не​ купят нефть за​ 60 долларов за​ баррель или ниже этой цены»,​ — говорится​ в заявлении ​коалиции по​ ограничению цен.

Вот мои размышления на этот счёт.

1. Взгляните на историю котировок на мировых фондовых​ биржах. Там всегда есть значительная доля свободы рыночных процессов. Редко включаются ограничения. А теперь начинается эпоха тотальных ограничений. Это мировое экономическое фиаско Гегемона.

2. Всё, что делает Европа - это следствие марионеточного подчинения к санкциям США. США всегда играли в нужный​ "свободный" рынок, но эта игра и её разоблачение радикализировались из-за санкций.

3. Вера в США как в источник истины движения капиталов пошатнулась. С каких-то пор любые инвестиционные проекты различных международных субъектов могут быть ограблены и изничтожены.

4. История экономики показывает, что Гегемон всегда был толерантен к любым капиталам, независимо от их криминального и нормального происхождения. Гегемон никогда не нюхал денег, говоря, что они не пахнут. Хотя они пахнут. И вот в последние годы обоняние Гегемона избирательно проснулось.

Для того чтобы глубже понять происходящее, нужно понимать не только извращения современной американизированной экономики эпохи постмодернизма, но и философию современной экономики (Р.Р. Гарифуллин, Основы постмодернистской психологии, 2015).

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