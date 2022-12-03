Извращения американизированной мировой экономики

G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне $ 60 за баррель вслед за Евросоюзом. Об этом говорится на сайте министерства финансов США.
«На следующей неделе коалиция по ограничению цен запретит широкий спектр услуг — включая морское страхование и торговое финансирование, — которые связаны с транспортировкой по морю сырой нефти российского происхождения, если только покупатели не купят нефть за 60 долларов за баррель или ниже этой цены», — говорится в заявлении коалиции по ограничению цен.
Вот мои размышления на этот счёт.
1. Взгляните на историю котировок на мировых фондовых биржах. Там всегда есть значительная доля свободы рыночных процессов. Редко включаются ограничения. А теперь начинается эпоха тотальных ограничений. Это мировое экономическое фиаско Гегемона.
2. Всё, что делает Европа - это следствие марионеточного подчинения к санкциям США. США всегда играли в нужный "свободный" рынок, но эта игра и её разоблачение радикализировались из-за санкций.
3. Вера в США как в источник истины движения капиталов пошатнулась. С каких-то пор любые инвестиционные проекты различных международных субъектов могут быть ограблены и изничтожены.
4. История экономики показывает, что Гегемон всегда был толерантен к любым капиталам, независимо от их криминального и нормального происхождения. Гегемон никогда не нюхал денег, говоря, что они не пахнут. Хотя они пахнут. И вот в последние годы обоняние Гегемона избирательно проснулось.
Для того чтобы глубже понять происходящее, нужно понимать не только извращения современной американизированной экономики эпохи постмодернизма, но и философию современной экономики (Р.Р. Гарифуллин, Основы постмодернистской психологии, 2015).
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