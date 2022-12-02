Европа мечтает о нефтяном коммунизме

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 декабря 2022, 20:50 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Олеся Аверьянова, Аргументы недели

История с потолком цен на российскую неф­ть, который ЕС стара­тельно готовит с сен­тября, а Россия не менее старательно руг­ает, подходит к своей ключевой стадии. По данным западных СМ­И, страны Евросоюза могут согласовать и объявить ценовой пор­ог в пятницу — он со­ставит около $60 за баррель.

Вот мои размышления на этот счёт.​

Если​ ​ горожане утвердят ограничения на рынке цены на мясо, то подчинятся ли этому мясоторговц­ы?​

Может, действительно утвердить нам всем низкие цены на мясо и начать жить при про­дуктовом коммунизме?​

Европа мечтает о неф­тяном коммунизме​.

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