История с потолком цен на российскую нефть, который ЕС старательно готовит с сентября, а Россия не менее старательно ругает, подходит к своей ключевой стадии. По данным западных СМИ, страны Евросоюза могут согласовать и объявить ценовой порог в пятницу — он составит около $60 за баррель.
Вот мои размышления на этот счёт.
Если горожане утвердят ограничения на рынке цены на мясо, то подчинятся ли этому мясоторговцы?
Может, действительно утвердить нам всем низкие цены на мясо и начать жить при продуктовом коммунизме?
Европа мечтает о нефтяном коммунизме.
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