Переговоры между Россией и Украиной начнутся тогда, когда хотя бы одна из сторон потеряет надежды

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2 декабря 2022, 17:49 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Президент США​ Джо Байден​ заявил о​ готовности к​ переговорам с​ Владимиром Путиным​ о​ завершении СВО. «Факт заключается в​ том, что у​ меня нет планов на​ ближайшее время контактировать с​ господином Путиным. Буду выбирать слова очень аккуратно: я​ готов говорить с​ Путиным, если у​ него действительно есть интерес к​ тому, чтобы искать путь к​ тому, чтобы завершить войну. Он​ этого пока не​ делал. Если​ же дело будет обстоять таким образом, то, консультируясь с​ моими друзьями и​ моими друзьями в​ НАТО, я​ буду счастлив сесть (за стол переговоров), с​ Путиным, чтобы посмотреть, какие у​ него есть мысли»,​ — сказал Байден.

Америка не​ хочет войны с​ Россией,​ заявил ​ в​ интервью телеканалу France 2 госсекретарь Соединенных Штатов​ Энтони Блинкен. «Напротив, мы​ хотим его (конфликт на​ Украине​ —​ прим. ред.) завершить, но​ никак не​ расширить. Мы​ не​ хотим войны с​ Россией, в​ особенности мы​ не​ хотим Третьей мировой войны. Это не​ то, к​ чему мы​ стремимся»,​ — отметил он.

Вот мои размышления на этот счёт.

Всё эти заявления, увы, пока ни о чем. Это традиционные установки и заявления, не говорящие об изменении ситуации вокруг Украины и России. Почему? Потому, что не делается заявлений об условиях на основании которых может прекратиться военный конфликт на Украине. А эти условия самые главные. Поэтому переговоры, вероятнее всего, начнутся тогда, когда одна​ из сторон конфликта потеряет надежды на решение своих задач. Украина наполнена надеждами, так как США и коллективный Запад готовы поддерживать её.

А заявления о том, что США не желают воевать с Россией, являются некорректными, так как, прокси-война в наше время, это разновидность традиционной войны. У России уже давно сформировалось убеждение, что на Украине идёт военный конфликт России и США.

Многие объективные политические и экономические эксперты​ не воспринимают Украину как реальный международный субъект, вошедший в конфликт​ с​ Россией. В конфликт с Россией, вошли США, на территории марионеточной Украины. Украина - лишь ложка США, для поедания России.

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