Переговоры между Россией и Украиной начнутся тогда, когда хотя бы одна из сторон потеряет надежды

Президент США Джо Байден заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным о завершении СВО. «Факт заключается в том, что у меня нет планов на ближайшее время контактировать с господином Путиным. Буду выбирать слова очень аккуратно: я готов говорить с Путиным, если у него действительно есть интерес к тому, чтобы искать путь к тому, чтобы завершить войну. Он этого пока не делал. Если же дело будет обстоять таким образом, то, консультируясь с моими друзьями и моими друзьями в НАТО, я буду счастлив сесть (за стол переговоров), с Путиным, чтобы посмотреть, какие у него есть мысли», — сказал Байден.
Америка не хочет войны с Россией, заявил в интервью телеканалу France 2 госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. «Напротив, мы хотим его (конфликт на Украине — прим. ред.) завершить, но никак не расширить. Мы не хотим войны с Россией, в особенности мы не хотим Третьей мировой войны. Это не то, к чему мы стремимся», — отметил он.
Вот мои размышления на этот счёт.
Всё эти заявления, увы, пока ни о чем. Это традиционные установки и заявления, не говорящие об изменении ситуации вокруг Украины и России. Почему? Потому, что не делается заявлений об условиях на основании которых может прекратиться военный конфликт на Украине. А эти условия самые главные. Поэтому переговоры, вероятнее всего, начнутся тогда, когда одна из сторон конфликта потеряет надежды на решение своих задач. Украина наполнена надеждами, так как США и коллективный Запад готовы поддерживать её.
А заявления о том, что США не желают воевать с Россией, являются некорректными, так как, прокси-война в наше время, это разновидность традиционной войны. У России уже давно сформировалось убеждение, что на Украине идёт военный конфликт России и США.
Многие объективные политические и экономические эксперты не воспринимают Украину как реальный международный субъект, вошедший в конфликт с Россией. В конфликт с Россией, вошли США, на территории марионеточной Украины. Украина - лишь ложка США, для поедания России.
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