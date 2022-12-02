Нумерологический прогноз на декабрь от нумеролога-психолога Эндже Гарифуллиной

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 декабря 2022, 10:31 Эндже Гарифуллина - психолог, нумеролог

В декабре будет преобладать вибрация цифры «9» (2+0+2+2 — число года + 12 — число месяца).

Характеристики месяца

Альтруизм, душевная чуткость, щедрость, гуманность, великодушие, сочувствие, справедливость. Каждому следует понять, что не нужно сливать всю энергию в негативные события.

Энергетика вашего организма в абсолютной норме. Не стоит тревожиться, что вам не хватит сил осуществить задуманное. Также стоит помнить, что при удачной реализации главной задачи месяца есть возможность аккумулировать значительные энергетические ресурсы, которые пригодятся в следующем месяце.

Так же в декабре хорошо заканчивать различные проекты и обучение, анализировать результаты своей деятельности и подводить итоги. Если вы держитесь за то, что нужно освободить и отдать Вселенной, то просто откладываете неизбежное. Не привязывайтесь ни к чему в прошлом, например, к старым обидам. Будьте искренними.

Проявите сострадание и к себе в этом месяце. Будьте мягки во всех вопросах и всегда действуйте с изяществом и прощением.

Также хорошо составлять планы на будущий год и ставить цели. Этот месяц хорошо подойдет для поиска себя и служение через мудрость.

1 декабря особенно важно:

Избегайте необдуманных расходов, которые могут нанести существенный ущерб Вашему бюджету.

Знакомства с представителями противоположного пола в этот день, как правило, ни к чему хорошему не приводят.

Но 1 декабря будет шанс проверить себя на самоконтроль и при выявлении проблем поработать в этом направлении.

29 декабря: День благоприятствует для того, чтобы провести его с любимым. Если Вы еще не в отношениях – сегодня отличный день для первого свидания. Это может стать началом длительных счастливых отношений. Будьте открыты со своими возлюбленными. Неискренность сегодня особенно заметна и плохо воспринимается. Не спешите с воплощением идей и планов. Запоминайте или записывайте их, но отложите для другого периода.

Цвета успеха в этом месяце: лавандовый, зеленый, оливковый, белый, фиалковый, серо-голубой.

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