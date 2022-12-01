Как Запад превращает Россию в Германию середины ХХ века

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 декабря 2022, 18:42 Николай Хохлов, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В разные времена события мирового масштаба переламывали судьбы и жизни миллионов простых людей. И сейчас многие политики говорят о смене миропорядка, но о последствиях подобных перемен большинство из них высказывается предельно осторожно. В период серьёзного геополитического кризиса на кон будущего планеты поставлено слишком многое.



Тонны бездушного оружия на Украине и в зоне СВО могут с успехом применяться, но они всё же не позволят решить главного вопроса, который касается гарантий безопасности мирных людей и их уверенности в завтрашнем дне. В то же время известно, что история имеет свойство повторяться, но происходит это в данный момент неким причудливым образом.



Прошло ровно девять месяцев после начала специальной военной операции на Украине, и Европа «родила» документ. Европарламент принял резолюцию о признании России «государством – спонсором терроризма». Причём проголосовало за неё абсолютное большинство депутатов. Юридической силы документ не имеет, но при этом он отражает официальную позицию представителей стран Европарламента.



Сегодня же стало известно, что Франция приступила к созданию… «специального трибунала» над Россией. Французский МИД сообщил о поддержке расследования правоохранителей Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Звучит это грозно с условием того, что подобные действия имеют некие параллели и «перпендикуляры» в истории.



Франция обвиняет Россию в военных преступлениях на Украине. Известно, что первым в истории опытом осуждения преступлений государственного масштаба был Международный военный трибунал в Нюрнберге, завершившийся в 1946 году. Суду тогда подверглись нацисты из фашистской Германии. Состоявшая в то время в составе СССР Россия, естественно, была по другую сторону процесса. Исторический парадокс заключается и в том, что союзниками СССР во время Второй мировой войны были Великобритания и США – главные враги нынешней России.



Интересен и ещё один исторический «перпендикуляр». Главным обвинителем от Советского Союза в отношении нацистской Германии выступил действующий тогда прокурор Украинской ССР генерал-лейтенант юстиции Роман Руденко, ставший впоследствии генеральным прокурором всего СССР.



Известно, что суд над нацистами был запланирован ещё задолго до окончания военных действий, а наши бывшие «западные партнёры» изначально вообще не желали его проводить. Так, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль считал, что германская верхушка должна быть казнена без суда. А президент США Франклин Рузвельт зашёл ещё дальше.



«Мы должны быть по-настоящему жесткими с Германией, и я имею в виду весь германский народ, а не только нацистов. Немцев нужно либо кастрировать, либо обращаться с ними таким образом, чтобы они забыли и думать о возможности появления среди них людей, которые хотели бы вернуть старые времена и снова продолжить то, что они вытворяли в прошлом», - говорил американский лидер.



У Иосифа Сталина на этот счёт было своё «либеральное» мнение.



«Что бы ни произошло, на это должно быть... соответствующее судебное решение. Иначе люди скажут, что Черчилль, Рузвельт и Сталин просто отомстили своим политическим врагам», - считал руководитель СССР.



Между оглашением приговора на Нюрнбергском процессе и приведением его в исполнение прошло всего полмесяца. Из 24 подсудимых 12 нацистов были приговорены к смертной казни через повешение. К остальным было применено менее жёсткое наказание – от пожизненного заключения до 10 лет тюрьмы. Причём троих подсудимых даже оправдали, несмотря на протесты СССР.



Отдельно стоит отметить, что впоследствии усилиями военного командования США было проведено еще 12 судебных процессов. Они коснулись дел нацистских военных, врачей, промышленников и представителей различных групп, обслуживавших немецкую элиту.



На днях в одном из политических шоу обсуждалась угроза «условной Гааги» для России. Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что ей «совершенно наплевать», о чём думают на Западе, а россиянам, по её мнению, в первую очередь, «надо бояться проиграть, надо бояться опозориться и надо бояться предать своих людей».



«Если мы умудримся проиграть, Гаага – условная или конкретная – ждёт даже дворника, который подметает брусчатку внутри за кремлёвской стеной», - считает Маргарита Симоньян.



Её коллега Владимир Соловьёв в ходе обсуждения сообщил, что не верит в проигрыш России.



«Просто не будет никакой Гааги. Если так случится, то… весь мир - в труху», - резюмировал он.





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