Пушков: Запад преподносит свои преступления как естественные этапы борьбы за свободу

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1 декабря 2022, 16:47 Александр Саргин

сенатор Алексей Пушков, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Сегодня в Совете Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ прошел круглый стол на тему - «Информационный раскол в глобальном мире: задачи российской информационной политики. Возможности и перспективы расширения информационного присутствия России в странах незападного мира».

«Усилия наши западных контрагентов (слово «партнёры» к ним давно неприменимо) направлены на то, что у России якобы нет информационной альтернативы, - заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. - Дескать, мы зажаты в тисках западной информационной машины, а весь мир придерживается только их точки зрения. Но, это не соответствует действительности, и, на мой взгляд, сегодня существуют возможности для нашего расширения и активного информационного влияния в мире».

Сенатор уверен, что за пределами западного мира на украинский конфликт «смотрят совершенно иначе», чем это подается западными масс-медиа, и, в частности, незападные СМИ говорят о том, что это еще один конфликт, который «Запад навязал России». Сенатор констатировал, что в незападном мире как раз распространена такая точка зрения, что это «европейская война», которая не имеет никакого отношения ни к странам Северной Африки, ни к Индии, ни к Латинской Америке…

«Так что в условиях «не своей» войны портить политические и торгово-экономические отношения с таким важным партнером, как Россия, странам, не входящим в западный мир, нет никакого смысла, - продолжает Пушков. - Многие представители незападного мира считают, что моральные основания для этой войны очень сомнительны, двойные стандарты бьют в глаза, но при этом от этих стран почему-то требуют поддерживать Запад, – и ради чего?»

Алексей Пушков напомнил, что именно в незападном мире «гораздо острее», чем в Европе и США, воспринимаются агрессии в Ираке, Ливии, 20-летняя война в Афганистане, политика развязывания гражданской войны в Сирии и «забытая» война в Йемене, тема которой «явно недостаточно» присутствует на страницах западных СМИ. По сути, сейчас идет крупная информационно-политическая кампания, отвечающая только интересам Запада, говорит сенатор, но там, где «Запад уязвим», где он совершает преступления, занимается противоправными действиями, все либо замалчивается, либо подается как «естественные этапы борьбы за свободу».

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