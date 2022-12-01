Будет ли трибунал над Гегемоном?​

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 декабря 2022, 11:46 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Вчера стало известно, что Франция начала работу с европейски­ми и украинскими пар­тнерами по созданию специального трибуна­ла для расследования действий России на Украине. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал это попыткой придать легитимность беззаконию в отнош­ении России. Эти «пр­авила» придумывают, потом выдают их за универсальные, а также пытаются прикрыться авторитетом ООН, считает он.

Вот мои размышления на этот счёт.

Мир обречён​ потому, что в отношении США за военно-экспанси­онистские и хиросимо­-нагасаковские прест­упления​ никогда не будет трибунала. По­чему? Потому, что Гегемон обозначил себя общемировым законо­дателем.​ Кстати, Украина лишь следствие этих подстрекатель­ских преступных деян­ий Гегемона. И нечего оправдываться косв­енностью и прокси-вл­иянием.​ ​ ​ ​

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции