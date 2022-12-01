Будет ли трибунал над Гегемоном?​

Вчера стало известно, что Франция начала работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал это попыткой придать легитимность беззаконию в отношении России. Эти «правила» придумывают, потом выдают их за универсальные, а также пытаются прикрыться авторитетом ООН, считает он.
Вот мои размышления на этот счёт.
Мир обречён потому, что в отношении США за военно-экспансионистские и хиросимо-нагасаковские преступления никогда не будет трибунала. Почему? Потому, что Гегемон обозначил себя общемировым законодателем. Кстати, Украина лишь следствие этих подстрекательских преступных деяний Гегемона. И нечего оправдываться косвенностью и прокси-влиянием.
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