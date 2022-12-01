Потом доказывай, что ты не верблюд

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1 декабря 2022, 09:54 Николай ПАРАТУНИН

В рамках громких дел беглых банкиров Ананьевых страдают добросовестные приобретатели внезапно ставших токсичными активов.

В рамках арбитражных исков Промсвязьбанка (ПСБ) к братьям Ананьевым подано несколько исков, самый крупный из которых на 282 млрд руб. В рамках этой тяжбы было арестовано имущество Ананьевых, в том числе здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства в Москве, множество разнообразных объектов недвижимости, деньги на многочисленных банковских счетах, два самолета Bombardier, с десяток люксовых авто и так далее.

В рамках только первого уголовного дела (СК РФ расследует еще несколько эпизодов, один из которых об ущербе ПСБ еще на ₽202 млрд) братьев Ананьевых заочно арестовали по обвинению в выводе из Промсвязьбанка 66 млрд рублей и 575 млн долларов.

Позиция судов, и арбитражного, и уголовного, понятны – всё имущество, похищенное из банков так называемого «Московского кольца» (один только банк «Траст» требует вернуть 586 млн евро, например) которое братья Ананьевы перед банкротством переписывали на родственников и доверенных лиц, необходимо вернуть во владение пострадавших.

Но что делать тем, кто добросовестно приобрел имущество у совершенно других лиц, а оно потом оказалось (по мнению суда) имуществом братьев Ананьевых? Пока получается, что презумпция невиновности, закреплённая в статье 49 Конституции Российской Федерации, в этих процессах не работает.

Например, один гражданин, назовём его гражданин Г., приобрёл у гражданки Перевозчиковой Людмилы Яковлевны несколько земельных участков для ведения бизнеса – строительства коттеджей (и сопутствующей инфраструктуры, разумеется) на них с целью дальнейшей перепродажи.

Приобрёл, и развернул строительство и прочие сопутствующие любому бизнес-процессу действия, например, объединение и перерегистрация земельных участков.

Но, внезапно, Арбитражный суд города Москвы под председательством судьи Кузнецовой Д.А. выяснил, что, все эти участки были похищены у ПСБ, так как гражданка Перевозчикова Людмила Яковлевна – мать Ананьевой Людмилы Николаевны, которая является супругой Дмитрия Николаевича Ананьева, одного из двух братьев-банкиров. А гражданин Г. всю эту бурную деятельность по строительству изначально задумал в рамках прикрытия хитрого плана по воровству имущества ПСБ. Ну или Ананьевы придумали, а гражданин Г. просто этот хитрый, и долгоиграющий, надо заметить, план, исполняет.

Отягчающим обстоятельством в виновности гражданина Г., по мнению суда, является то, что в 2021 году гражданин Г., тут мы процитируем одно из постановлений арбитражного суда в рамках дела о банкротстве Дмитрия Ананьева, «гражданин Г. произвел преобразование полученных земельных участков, в том числе изменение ландшафта участков, строительные работы с заливкой железобетонных-конструкций, вырубка деревьев». «Он ещё участки объединил и зарегистрировал! - констатировал суд. - Что может свидетельствовать о подготовке участков в том числе и к продаже!»

Ну да, цель вообще была именно такая – заработать, и гражданин Г. её никогда не скрывал. Но сейчас, определением Арбитражного суда города Москвы приняты обеспечительные меры в виде запрета Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области совершать регистрационные действия и (в том числе действия по разделу, преобразованию, изменению уникальных характеристик, а также по возникновению, ограничению (обременению), по переходу или прекращению права) в отношении земельных участков гражданина Г.

Гражданину Г. такие обеспечительные меры Арбитражного суда города Москвы, мягко говоря, не устраивают. Сколько запрет на регистрацию может длиться? И ведь замаячившее на горизонте банкротство как единственно возможный выход из заморозки по решению суда прибыльного вроде изначально бизнес-проекта — это ещё не все грядущие неприятности. Как доказать, что ты не член преступной группировки братьев Ананьевых? Как избежать реального уголовного дела за соучастие?

Апелляционную жалобу гражданина Г. на определение судьи Арбитражного суда города Москвы Кузнецовой Д.А. по делу № А40-58566/19-187-61 Ф, в рамках которого и были приняты обеспечительные меры на земельные участки, Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения. Впереди кассация. «АН» с нескрываемым любопытством продолжат следить за этим делом, назовем его «Воровство через строительство. По мнению суда». Что-то нам подсказывает, что скоро аналогичных дел будет больше. Гораздо больше.

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