Все дороги ведут в Тель-Авив?

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 декабря 2022, 08:11 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

YouTube

Израиль это, конечно, не Римская Империя, хотя определенное сходство есть, но его ключевой роли в ближневосточном регионе можно посочувствовать. Израиль то, Израиль это. Израиль обязан. Израиль должен. У нас в России, откуда вышла четверть израильского населения, это называется просто: "в каждой бочке затычка". При этом можно добавить, в "каждой антироссийской бочке".

Как известно, Иран нам отныне друг, товарищ и торговый партнер по автоповозкам и еще кое-чему. И Израиль нам вроде как бы не враг. И вот с нашим злейшим "партнером" и мировым жандармом Америкой они замыслили серию учений, в которых по сценарию с воздуха громят Тегеран. Постойте, а наши автоповозки и еще кое-что как же? Ведь именно "еще кое-что" и собираются вбомбить в демократию! Постойте, мы так не договаривались.

"Иран - террористическое государство. А с террористами не договариваются", - отвечают нам в ЦАХАЛ. И немного лукавят. Всему миру известно, что если израильский солдат попал в плен, то ему прямо запрещается играть в партизана-героя и молчать на допросах. Наоборот говорить надо как можно больше и правдивее, ожидая, когда его обменяют на десяток боевиков. Так что вполне себе договариваются.

Или возьмем поставки системы ПВО на Украину. Нет, пока не поставили, но и не отказали наотрез. Зеленский давеча даже обиделся на Нетаньяху и вроде сказал: "Мы с тобой одной крови, а ты нам ПВО не даешь! Нехорошо, Беньямин, нехорошо!" Правда, если он думает, что Нетаньяху тут же прослезится и отгрузит элементы "Железного купола", то он таки заблуждается. Тель-Авив, может быть и не против, только вот "халява" тут не пройдет. Все произойдет, когда это принесет максимальный куш: и финансовый, и геополитический. А если не принесет, то не видать Украине израильского ПВО как своих ушей.

Но справедливости ради надо сказать, что Израиль в последние полгода взвалил на себя и тяжкий крест: "российскую культурку". Это наказание пострашнее "Фауста" Гёте будет! Одна изрядно пожившая певица с относительно молодым мужем чего стоит! За радость не лицезреть ее по всем мало-мальски значимым телеканалам вплоть до "Карусели" я готов съесть свою зимнюю шапку. Да и за других уехавших "властителей теледум" я очень благодарен братскому израильскому народу, пусть теперь он их терпит.

Но вот беда: как только уехали паханы развлекательного чеса, вместо них появилось еще что-то более невообразимое. Чудо-чудное, безголосое, стоголовое и лае. Но у них пропуск-вездеход: они, скажем так, правильные слова с точки зрения начальства прогундосят. Поэтому огромная просьба: забери ты их тоже к себе, товарищ Нетаньяху. И это будет весомый вклад в Россию, который окупит многие твои грехи, земля израильская.

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции