Потому что нельзя жить по-другому: сейчас

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 ноября 2022, 21:20 Елена Головань, корреспондент

Фото: Елена Головань

Вроде считается, что человек со временем ко всему привыкает. Да фиг угадал тот, кто это сказал! Мы, семилукцы, уже как месяца три занимаемся гумпомощью нашим бойцам, возим необходимые вещи нашим мобилизованным, а накал эмоций не то что не утихает, а, скорее, становится сильнее. И всё роднее становятся сами ребята в военной форме, к которым мы приезжаем. И всё труднее становится смотреть в их глаза. Меня, например, по-прежнему не оставляет вина за то, что я не там, не на передовой, не бегаю военкором, а пишу, сидя у себя в кабинете. Но пока делаю, что могу. Так же, как и многие другие. Потому что, знаете, сейчас нельзя жить по-другому.

Натолкнули меня на эту мысль слова одного из наших, семилукских мобилизованных ребят, сказанные во время нашей крайней поездки. Ну, как ребят… Это был уже зрелый мужчина, очень красивый, статный… с сединой и умным, пронзительным взглядом (имена бойцов я по понятным причинам не называю). «Храни вас Господь»: сказал он нам, когда мы раздали пакеты с гуманитаркой пришедшим к нам на КПП. «Не каждый готов этим заниматься». И я задумалась. Да, наверное, а точнее, к сожалению, не каждый. Но всё-таки нас много. Везде, по всем регионам, городам и весям. Тех, кто не может по-другому.

Взять, к примеру, Диму Вещева, о котором я уже не раз писала, и кто, собственно, и сподвиг меня на всё это. Он предприниматель. В строительном бизнесе суета та ещё, ну и конкуренция тоже – постоянно нужно держать руку на пульсе. Чуть недоглядел – с рынка выперли. Тем не менее вот уже три месяца он бесконечно «на связи». Найти спонсоров, закупить рации, сварить мини-печки для использования в полевых условиях, разместить пост, написанный вашей покорной слугой, свезти всё в одну кучу (последние выходные, к примеру, мы с ним только этим и занимались). Курсы, опять же, организовал, по тактической медицине – преподавателей нашёл, место предоставил – чтобы мирное население тоже слишком не расслаблялось. Теперь планирует научить семилукцев пользоваться автоматами, в том числе и прекрасную половину нашего населения. Потому что давайте смотреть вперёд – мало ли что может случиться?! Ведь враг может прийти и на наши земли, так что надо быть готовыми ко всему.

А пару недель назад Дима ещё и начал вялить мясо бойцам, а также сушить овощи воронежским «борщевичкам» - девочки делают сухие борщи для пацанов на фронте. Взял пакет, залил кипятком, 5-10 минут и вкусный борщ готов.

Я пыталась отговорить его от этой затеи – мол, Димка, ты и так носишься как цыпленок с отрезанной головой – ну куда тебе ещё это мясо?! «Лен, а ты, можно подумать, по театрам ходишь каждый день и лебедей на пруду рассматриваешь, - смеётся он. – Сама то шьёшь, то вяжешь, то лежанки мастеришь, то посылки собираешь. Вот и от меня отстань. Справлюсь».

В общем, умудрились мы купить дегидратор и вакууматор для сушки и пакетирования. Кстати, спасибо продавцам – когда узнали, для чего он нам, сделали хорошую скидку. Да и вообще многие предприниматели скидки делают. Наверное, потому, что они тоже не могут жить по-другому. И это касается всего, что бы мы ни закупали – лекарства, пряжу, мясо, ткани или металл для печек. Низкий поклон вам, ребята! В условиях, когда без преувеличения каждая копейка дорога, это особенно ценишь.

А ещё… мои постоянные читатели знают, что я не очень люблю хвалить чиновников. Ругать? Пожалуйста! Но всё-таки если есть, за что хвалить, то с удовольствием это делаю. И знаете, не могу не сказать о представительнице нашей районной администрации Ольге Ланской.



Для того чтобы поехать с нами к мобилизованным, Оля (не знаю точно, какая у неё должность, да это и неважно) приехала на работу в 7 часов утра, уехав накануне в 23.00. Для того чтобы, сделав нужные отчёты, посвятить поездке целый день. И это не первая её поездка с нами.

А знаете, что меня больше всего поразило? Несмотря на то, что Оля очень активно участвует со своими шефами в наших сборах, когда бойцы спросили у неё, кто всё это организовал (помощь в смысле), она махнула в нашу сторону – это вот у нас, Дима занимается. И Лена. Ребята постарались. Вот вам и пиар, за который, как нам обычно представляется, все, какие ни есть, администрации готовы душу дьяволу продать. А тут вот так. Зауважала, если честно! И спросила Ольгу, когда ехали обратно, зачем она ездит сама – могла бы, по идее, кого-нибудь «помладше» в плане должности отправить. «Могла бы, - ответила Оля. – Но у них тоже работы много. Да и хочется самой с ребятами пообщаться. Страшно там, Лен, как мне кажется. Очень хочется самой подбодрить ребят, самой повидаться»…

А как же хочется обнять от всей души Танечку Ловчикову, которая во вторую поездку вместе с коллегами, а в третью просто сама напекла пирожков, которые мы передали!

Особенное спасибо также хочется сказать нашим вязальщицам. Как-то меня спросили – как ты оценишь вклад каждого в общее дело? А как тут оценишь? Для одной вязальщицы с артритом и одна пара носков – уже подвиг. Для другой – четыре пары в неделю. Она сама говорит, что мало, а ты её расцеловать готова. Как, впрочем, хочется расцеловать не менее крепко и первую мастерицу. Потому что вот уже пять пар носков согреют наших бойцов в морозные дни.

А там ведь реально холодно! Поговорила с «нашим» Максом, с которым мы постоянно держим связь в части – если вы уже читали мои материалы, то уже знаете, что это внук генерала, который с первого дня был на передовой в течение трёх месяцев, и в ближайшие дни отправляется туда снова. Он сказал, что на передовой, если не хочешь быть убитым, костёр ни один дурак зажигать не будет. «А как же греться?» - спрашиваю я. «Да никак. Если есть тёплые вещи на тебе, значит выживешь». При этом Максим говорит, что те мини-печки, образец которой мы привозили ему и которые вроде бы сейчас варят или, наверное, правильнее сваривают наши семилукские мастера, разжигать можно – их не так заметно. А потому хочется обратиться и к тем, кто обещал нам закупить металл, и к тем, кто готов сварить эти печки – мальчики, родные, вы уже постарайтесь, пожалуйста, сделать все как можно быстрее!

А наши швеи?! Машенька со своей командой из трёх человек. Девчонки, сможете платки шейные? Балаклавы? Повязки «свой-чужой»? Трусы? Сможем. А пятиточечники? Толстовки? Маскхалаты? Тоже сможем. Наши девочки, чтобы вы понимали, работая на производстве, на час раньше начинают рабочий день и на час позже заканчивают. Плюс ещё просят начальника, чтобы он разрешил им выйти в выходной день на работу, чтобы побыстрее отшить нужные вещи. Слушайте, ну как не преклоняться перед этими девочками, которые тоже не могут теперь жить по-другому?! Ну невозможно же, правда?

А как не кланяться той пенсионерке, которая на свою мизерную пенсию несёт или в «Сабантуй» или в РДК, или в другие наши точки сбора медикаменты? А также носки, шоколадки, и даже соленья, которые она сама с такой любовью приготовила летом?… «Это мальчикам нашим. Вы только передайте, пожалуйста. Вот уж никогда не думала, что вновь придётся вспомнить о том, что что-то нужно отправлять на фронт, как в нашем детстве!» Передадим, родная, не волнуйтесь.

А как сказать спасибо маме, которая, понимая, что если мы все не объединимся, то и у её детей может не быть будущего, приносит шоколадки? Она могла бы их отдать своим детям, но понимает, что там, ребятам на фронте, они нужнее. Скажите, где найти слова, которые в полной мере выразят чувства, которые испытываешь, когда тебе рассказывают на точках сбора, кто и что принёс?! «Лен, сегодня была медработница, принесла пять тысяч рублей, сказала на медикаменты». «Вчера приходила бабушка, связала носки». «Только что пришли девочки, они притащили влажные салфетки и насобирали пять тысяч рублей на нужны бойцам».

Или вот, тоже, из сообщений по приходу на банковскую карту: «Кофе-на-фронт от 2 школьниц вместо KFC». Или в нашем чате: «Я два дня пытался не курить. Что сэкономил, отправляю на фронт». Это отзывы по поводу нашей акции «Кофе на фронт», в рамках которой мы предложили нашим читателям отказаться от вредных привычек хотя бы на время, а сэкономленные средства отправить на счёт сбора.

А ещё нашим бойцам вяжут носки девочки из Астрахани – мы отправили им 7,5 килограммов пряжи. И их работа тоже близится к завершению, несмотря на работу, заботы и другие задачи! Спасибо, мастерицы!

Да и всем хотим сказать. Ребята, друзья, земляки и не только! Спасибо всем вам от души! За каждую пару носков, за каждый свитер, за каждую шоколадку! За всё огромное спасибо! Повторю свою мысль, сказанную вначале – по всем городам и весям люди включились в помощь фронту. И за это вам низкий поклон!

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