Елена​ Зеленская выступает «по Кафке»​

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30 ноября 2022, 11:35 Павел Никитин

Елена Зеленская, кадр youtube

Жена Зеленского Елена утверждает, что жены российских солдат поощряют изнасилование украинок. Об этом она заявила на пресс-конференции в Лондоне.

«На самом деле, жены российских военнослужащих поощряют это, они говорят: "Давай, изнасилуй этих украинских женщин, просто не делись этим со мной, просто не говори мне"» – заявляет жена президента Украины. От этих слов некоторых британок из числа жадных до сексуальных ласк бросает в обморок - мужья нервно суют им под нос нашатырку. Другая, большая часть женщин, нравственная, в шоке от ужаса, который перед ними раскрыла жена президента Украины.

Как-то Елена Зеленская летом сообщила "Гардиан" что она является для русских "Целью №2"", в том же интервью она рассказывала западной публике, как были отбиты две атаки российского спецназа, перед которым была будто бы поставлена задача уничтожить ее и ее мужа Вальдемара в офисе президента в Киеве. И вот очередная сенсация - "русские жены" просят насиловать "украинок".

Какие все же хорошие русские женщины, думают британки из числа жадных до секса, приходя в сознание, после нашатырки. И совсем неревнивые. Хотят делиться своими мужьями с украинками. Таким непонятно, почему так гневаются большинство их соотечественниц. Думаю, этому раздвоению женского сознания (с одной стороны насилие - ужас, с другой - для некоторых, кто истосковался по сексу настолько, что готов приветствовать и насилие) великий Генри Миллер, известный своими скандальными интеллектуально-эротическими романами, посвятил бы новую книгу, что-то в духе "Тропика Рака", если бы дожил до наших дней и был среди присутствующих на пресс-конференции в Лондоне. Хорошую тему задала Елена Зеленская мастерам контркультуры! Молодец! Франц Кафка, быть может, тоже бы не прошел мимо. Сам Маркиз де Сад бы не побрезговал, что-то черканул бы на этот счет.

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