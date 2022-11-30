Афганистан «забросает» Москву гранатами

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 ноября 2022, 09:09 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Нет, все-таки хорошо иметь друзей: "Друг - это третье твое плечо!". Когда нашу страну обложили незаконными санкциями, настоящие друзья пришли на помощь. Например, Китай. В обмен на нефть, газ и уголь китайские коммунисты направляют нам телефоны, машины, паровозы и прочие бусы. Иран направляет автоповозки на 300 миллионов долларов и еще кое что. Северная Корея, не взирая на угрозу санкций, запустила грузовое ж/д сообщение. И даже Афганистан начал поставки гранат - 20 тонн!

Афганские гранаты - это не то, что вы подумали. Это фрукт такой, а может быть и овощ. Растет на деревьях в жарких странах, и очень полезен. Какой системы, тьфу, сорта афганские гранаты не скажу, но говорят вкусны очень.

В самом же Афганистане демократическая революцию произошла. Во первых на волю, в западные пампасы нынешние власти страны выпустили своих непримиримых оппонентов. В частности, экс-президента Афганистана Хамида Карзая. Сидевший больше года под домашним арестом (не в тюрьме!) в Кабуле, Карзай получил возможность выехать за границу. Чем и воспользовался, смывшись в Германию. Хотя, говорят, что его ждет неплохой особнячок на Мосфильмовской улице в Москве.

Между тем, похоже, неприязнь Кабула и Исламабада нарастает. Настолько, что министры обоих стран отклоняют встречи друг с другом. При этом, в самом Пакистане обстановка накаляется. Пакистанские талибы уже объявили джихад своим полицейским и даже армии. Короче, властям. Что уж они не поделили, ведает только Аллах, но если что, то резня будет серьезной. А учитывая фактор, что Пакистан страна с ядерным оружием, то все разговоры о какой-то там "грязной ядренной бомбе" на другом конце континента просто детский лепет. Потому что талиб с ядерным оружием - это пострашнее обезьяны с гранатой на приеме в Белом доме.

Вот о чем, у Вашингтона должна болеть голова. А не о санкциях против нас. Мы и через не такое проходили. А если что, гранаты есть, иранские автоповозки будут. Перебедуем!

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