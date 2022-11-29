Почему только желтая карточка?

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 ноября 2022, 15:13 Павел НИКИТИН

Фото: Эбби Парр / AP

Вчера какой-то футбольный хулиган-гей (фамилия не указывается) в футболке Супермена с надписями «Спасите Украину!» и «Уважение к иранским женщинам!» выбежал на поле во время матча чемпионата мира между Португалией и Уругваем.

Его быстренько отправили в катарскую каталажку. Здесь к геям относятся ужасно. Что будет с парнем - неясно. Пикантность ситуации в том, что капитаны команд из семи европейских стран по данным издания BuzzFeed накануне решили провести игры с нарукавными повязками «Единая любовь», чтобы противостоять дискриминации ЛГБТ-людей в Катаре, где карают гомосексуальные действия смертной казнью. Но они отказались от планов после того, как ФИФА пригрозила наказать игроков желтыми карточками, если они выйдут с повязками ЛГБТ. Почему только желтую, а не красную? Этот вопрос очень озадачил катарцев. Такая мягкость им непонятна.

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