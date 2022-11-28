Газлайтинг как​ феномен 2022 года: главный манипулятор США

Американский словарь Merriam-Webster выбрал словом 2022 года «газлайтинг» (gaslighting) — психологическое манипулирование, при котором человек начинает сомневаться в адекватности собственного восприятия реальности.
В этом году число запросов о газлайтинге увеличилось на 1 740%. «В наш век дезинформации — фейковых новостей, теорий заговора, троллей в „Твиттере“ и дипфейков — газлайтинг превратился в слово нашего времени», — отмечается на сайте словаря.
Термин происходит из названия пьесы 1938 года: по сюжету, мужчина пытается заставить жену поверить в то, что она сходит с ума. Из-за его действий на чердаке газовое освещение (gas lights) в доме тускнеет, но мужчина уверяет жену, что свет не тускнеет и что она не может доверять своим ощущениям.
Экономический газлайтинг - одна из форм внешнеэкономической манипуляции США и Запада, благодаря которой Россия унижалась как международный субъект со своими 2-3 процента от мировой экономики.
Проблема была в том, что Россия верила долгое время в своё слабое влияние на мировую экономику и вела себя в соответствии с этим мнимым состоянием заниженной экономической самооценки. С другой, стороны Запад не ожидал таких санкционных последствий для самого себя, хотя искусственно унижал экономику России. Теперь Запад, США и весь мир познали эти пресловутые 2-3 процента. Теперь и Россия почувствовала своё экономическое влияние на мир, на Европу.
В сфере внешней политики о газлайтинге Запад не говорил, хотя политика есть основание экономики.
Таким образом, у России есть основания для изменения экономического и политического миропорядка мира.
Предполагаю, что российская экономика как ресурсно-энергетическая держава стала составляющей мировой глобализационной экономики. И это Запад и США осознают.
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