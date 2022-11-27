Здесь был Эрдоган​

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 ноября 2022, 11:16 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Никогда не понимал привычку оставить надпись в общественном парижском туалете: "Здесь был Ося и Киса" или сфотографироваться на фоне молдавско-веницианского гондольера. Фотографировать Венецию - понимал. Себя на фоне Венеции нет.

Но то мы, простые человеки. У наших же вождей, что африканских, что бледнолицых фото, с правой ногой на черепе врага - это предвыборный экстаз. Это "мы покоряли города с веселым криком идиота!". Это новые отрезанные уши на ожерелье дикаря.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган веселый парень. Только-только в Астане собрались профессиональные дипломатические болтуны, чтобы "чисто по-пацански перетереть" за мирную жизнь в Сирии, как не самая слабая армия мира, турецкая армия начала операцию против курдов на территории мирной Сирии. И назвали ее прелюбопытно: "Коготь-меч".

"Меч" - это понятно: турецкий ятаган, который с воздуха и земли будет сносить города курдов вместе с членами Рабочей партии Курдистана и мирными жителями независимого государства Сирии. По натовской заразной привычке "бомбить до наступления полной демократии". Есть в названии и намеки на интерпретацию понятия "меча" в духе старины Фрейда, но оставим это.

А вот с "коготком" не все так просто. Взлетевший благодаря СВО РФ на мировую вершину рейтингов Эрдоган то ли осознал свою исключительную роль в истории, то ли придумал ее себе, но начал гадить в российский колодец в двойном размере. Например, буквально в один и тот же день он сказал спасибо за поставленные на его боевое дежурство нашу систему ПРО С-400 и заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по Сирии. Так и сказал: "Россия не выполнила своих обязательств в Сирии".

То есть, товарищ мировое сообщество, мы, турки, ребята мирные. Бронепоезд стоял на запасном пути. А тут бац, Россия не выполнила свои обещания, курдов не вбомбила в демократию, придется уж нам. Куда деваться?! Ну а предвыборное фото на фоне какого-нибудь горящего Тель-Рифата "это же традиция такая, пиар, ничего личного!".

И в ответ на этом софизм, получает не канделябром по хитрой рыжей морде, а вполне себе продление "зернового мюнхенского сговора" и газовый хаб. Как здорово: гадишь и прибыль получаешь! Остается надежда на наше долготерпение: терпим, терпим, а потом "вылетит из колодца - не поймаешь".

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции