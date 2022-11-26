Иранская беззащитная угроза

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26 ноября 2022, 11:33 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Как известно: "Наши - это всегда разведчики. "Ихнии" - шпионы". Для Ирана Корпус стражи исламской революции, что для нас богатырь Дзержинский с Судоплатовым. Для так называемого "цивилизованного мира", что офицеры КСИР, что наши сотрудники ЦСН - "диверсанты" и прочие нехорошие слова. Короче, угроза человечеству.

КСИР чертовски закрытая иерархическая организация. В свободном доступе нет даже основных критериев отбора в нее. Немногочисленные эксперты говорят, что религиозная составляющая в них немаловажная часть, но и не довлеющая догма. Скорее КСИР - это некая перемычка, мембрана между шиитским государственным курсом и светским обществом.

Офицеры КСИР контролируют армию, то есть это аналог нашей военной контрразведки, иранский СМЕРШ. Контролируют ВПК Ирана. Местный госкомитет по науке и технологиям, под чутким контролем местного товарища Берии. Конечно под опекой Иранатомпром с его загадочными проектами. Вся специфическая внешнеторговая деятельность, типа "флористики" по поставкам "гераней" - это тоже КСИР. Плюс спецназ, плюс идеология, плюс то, плюс это... В общем, КСИР - это даже не всемогущий НКВД тридцатых, это круче!

И вот, согласно ужасно независимой иранской прессе, высокопоставленных офицеров КСИР стали гасить, как цыплят. И контролирующих атомпроект. И "флористику" гераней. И прочие щепетильные темы. Все валят на израильский МОССАД. Те высокомерно пожимают плечами: "Мы не комментируем".

"Ты представляешь себе, чтобы в монорелигиозном Иране резвились израильские агенты или даже их палестинские связи?! Да ребята бы недели не продержались, соседи бы сдали их тому же местному отделению "ксерокса". Структура настолько проникающая и уважаемая, что ловить нечего. А вот вывести некоторых своих сотрудников из-под удара, поменять ставших известными кураторов того или иного направления, тем более после реальной ликвидации командира спецназа Сулеймани, это их стиль работы", - говорит наш, скажем так, арабист в погонах полковника.

Вероятно, либо настоящая, либо инсценированная гибель одного из иранских "флористов" не повлияет на крепнущие российско-иранские внешнеторговые связи, например, в секторе автоторговли. Если вы не знали, то докладываем: Иран в отличие от нас делает полностью родные, импортозамещенные малолитражки. И собирается строить автозавод в России. А вы все "герань", "герань"...

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