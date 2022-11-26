Запоздалое осознание извращений Гегемона

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26 ноября 2022, 11:52 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

В​ Евросоюзе уничтожена европейская традиция, Европа как цивилизация сохранилась только в​ России. Об​ этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России​ Мария Захарова, комментируя призыв Европарламента к​ Сербии ввести санкции против​ РФ ради вступления в​ ЕС.

Захарова процитировала премьер-министра республики​ Ану Брнабич, которая ранее рассказала о​ совете Европарламента к​ Белграду. По​ словам главы правительства, Сербии предложили «не​ продолжать свой европейский путь», если страна отказывается вводить антироссийские санкции.

Вот мои размышления на этот счёт.

Извращения античных постулатов закона, права, христианских ценностей, религии идеалов гуманизма и др. - это глобальный продукт эпохи постмодернизма. И эти​ извращения коснулись всего человечества, а не только европейского континента. И это всё уже описано французскими постмодернистами ещё 90- х годах прошлого столетия. (Ж. Бодрийар и др.)

И эта культура катастрофы продолжает цвести и поныне.

Проблема в том, что Захарова​ обнаружила это поздно. Глубокое философское понимание того, что обречённо происходит в мире, пришло с запаздыванием. Это не резко свалилось!​ Это зрело уже давно.

А какой главный международный субъект является источником этих извращений не вызывает уже сомнений. Постмодернистами хорошо было показано, что истоки у Гегемона.

Сейчас идёт фаза конвульсий этих извращений. Для спасения выбран проект превращения мирового сырьевого и ресурсного международного субъекта (России) в глобального мирового изгоя.​

Украина здесь вторична. Она лишь международная​ политическая шахматная доска для реализации этих планов. Только такое понимание может стать мощным основанием для эффективного смыслостроительства среди россиян. В противном случае нет никаких оснований для смыслостроительства, а по сути, для будущего России.

Паразитическое ожидание россиян на приход прогресса с Запада - наивно!​ На одних симпатиях и зависти к высоким технологиям Запада и зарубежного мира, строить будущее России, близоруко! И не стоит в одну кучу сваливать деструктивные внешнеполитические аспекты с внутренне-политическими российскими проблемами.

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