Запоздалое осознание извращений Гегемона

В Евросоюзе уничтожена европейская традиция, Европа как цивилизация сохранилась только в России. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя призыв Европарламента к Сербии ввести санкции против РФ ради вступления в ЕС.
Захарова процитировала премьер-министра республики Ану Брнабич, которая ранее рассказала о совете Европарламента к Белграду. По словам главы правительства, Сербии предложили «не продолжать свой европейский путь», если страна отказывается вводить антироссийские санкции.
Вот мои размышления на этот счёт.
Извращения античных постулатов закона, права, христианских ценностей, религии идеалов гуманизма и др. - это глобальный продукт эпохи постмодернизма. И эти извращения коснулись всего человечества, а не только европейского континента. И это всё уже описано французскими постмодернистами ещё 90- х годах прошлого столетия. (Ж. Бодрийар и др.)
И эта культура катастрофы продолжает цвести и поныне.
Проблема в том, что Захарова обнаружила это поздно. Глубокое философское понимание того, что обречённо происходит в мире, пришло с запаздыванием. Это не резко свалилось! Это зрело уже давно.
А какой главный международный субъект является источником этих извращений не вызывает уже сомнений. Постмодернистами хорошо было показано, что истоки у Гегемона.
Сейчас идёт фаза конвульсий этих извращений. Для спасения выбран проект превращения мирового сырьевого и ресурсного международного субъекта (России) в глобального мирового изгоя.
Украина здесь вторична. Она лишь международная политическая шахматная доска для реализации этих планов. Только такое понимание может стать мощным основанием для эффективного смыслостроительства среди россиян. В противном случае нет никаких оснований для смыслостроительства, а по сути, для будущего России.
Паразитическое ожидание россиян на приход прогресса с Запада - наивно! На одних симпатиях и зависти к высоким технологиям Запада и зарубежного мира, строить будущее России, близоруко! И не стоит в одну кучу сваливать деструктивные внешнеполитические аспекты с внутренне-политическими российскими проблемами.
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