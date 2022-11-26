Запад не решит проблемы Украины

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 ноября 2022, 11:57 Марина Панюжева

Источник: https://manas.news/economy/ot-30-do-50-poterjala-jekonomika-ukrainy-iz-za-voennyh-dejstvij/

На фоне специальной военной операции по спасению мирных жителей Донбасса Запад продолжает отправлять оружие и всё ещё обещает помощь Украине, грозясь использовать незаконно замороженные золотовалютные резервы РФ (330 млрд долларов).

После промежуточных выборов в Конгресс президент Байден вновь обратился за помощью для Киева в размере 37,7 млрд долларов, хотя США уже выделяли сумму 8,5 млрд долларов. Поэтому республиканцы намерены провести проверку выделяемых средств.

Мнения разделились и в Евросоюзе, который выделил Киеву помощь в виде кредитов на 27% от суммы в 11 млрд евро. Глава МИД Венгрии заявил, что санкции против РФ стали «наихудшим ответом».

К слову, в «Старом Свете» регулярно проходят акции «Zа Россию», в той же Германии, Франции, Италии. Это показатель растущей поддержки действий России как мирного цивилизационного центра.

Всё больше экспертов осознают, что украинская экономика близка к истощению, которое приведёт к негативным последствиям для Запада. Как говорится, не рой другому яму, сам в неё попадёшь…

Как пишет The New York Times, Украина нуждается в непрерывной помощи, но Западу уже сложно ее оказывать. По свежим данным, уровень инфляции увеличился до 10,7% в еврозоне и 7,7% в США.

По мнению Bloomberg, рецессия скоро наступит в США вслед за повышением процентных ставок и самым быстрым повышением цен за последние 40 лет. Между тем, по данным CNN, запасы высокотехнологических систем вооружений и боеприпасов США для поставок на Украину заканчиваются…

Экономика Туманного Альбиона уже находится в рецессии, которая приведет к падению ВВП на 2%, а Франция, по мнению экспертов, скоро будет вообще напоминать страну третьего мира.

Как отмечает The Economist, энергетический кризис в Европе далёк от завершения, поскольку РФ может прекратить поставки газа или СПГ. Тогда европейские хранилища опустеют к ноябрю 2023 г. Германия, кстати, признала дефицит нефтепродуктов, сообщает Financial Times.

Сейчас в Европе не могут определить верхний потолок цен на нефтепродукты. Переговоры просто зашли в тупик.

Как известно, в рамках восьмого пакета санкций ЕС ограничение цен на нефть начнёт действовать с 5 декабря текущего года, на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года. В ответ Россия при любом потолке цен твёрдо решила не поставлять сырье странам, которые пойдут на введение эмбарго.

В целом экономические проблемы в США и Европе усугубляются. Между тем Украине, чей ВВП сократится до 40%, потребуется помощь (от 59 млрд долларов). В ЕС заявляют о критическом ущербе энергетической инфраструктуры Украины (до 40%).

Как признаёт The Economist, «если Европа находится на грани рецессии, Россия уже её пережила». В частности, наблюдается оживление экономики, увеличение международных резервов РФ. Поэтому Москва сможет поддержать военные расходы.

По мнению МВФ, украинский конфликт сейчас является «самым важным негативным фактором», который замедляет мировую экономику ̶ до 3,2% в 2022 г. и 2,7% в 2023 г. Долго киевскому режиму, судя по всему, не протянуть…

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