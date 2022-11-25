Китайцы нас прокатят​

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 ноября 2022, 08:30 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Как же порой полезно смотреть давно прошедшие новости. Сколько в них душевного подъема, сколько оптимизма и веры в светлое будущее. Вот, например, один министр три года назад докладывал: Мы "вышли из рецессии, и общий рынок подрос — почти 1,9 миллиона автомобилей, и 1 миллион 752 автомобиля произведено нашими предприятиями. 85% объема рынка составляют автомобили, произведенные у нас, внутри страны". Это февраль 2019 года.

В 2021 году "нашими предприятиями" было произведено более полутора миллиона машин. Чуть меньше, но тоже неплохо. Бизнес катил в гору, скептики, которые говорили, что негоже великой державе не иметь своего автопрома, а заниматься отверточной сборкой, были посрамлены и поставлены в угол: "учите матчасть! Так весь мир работает".

В общем эти полтора миллиона в среднем и продавались на первичном рынке. С помпой, в присутствии губернаторов и министров открывались новые заводы. Даже его величество "мерин" соизволил пусть с опозданием, но войти на российский авторынок. По подсчетам, правда, весьма приблизительным, за последние 20 лет, то есть с тех пор, как в страну пришли мировые автогранды, они вложили в отрасль порядка 20 млрд. долларов. Мощности были рассчитаны на 3 миллиона машин в год. Правда, загруженность плавала в пределах 45-55 процентов.

Крайне интересен и уровень локализации производства. Минпроторг даже разработал бальную систему: чем больше в машине деталей, изготовленных на территории РФ (не разработанных, а просто тупо сделанных на чужом же оборудовании!), тем больше баллов. Максимально может быть 8800.

Смотрим. "Родные" Lada Granta — 4621 балл. Lada Niva — 4156 баллов. Lada Vesta — 3995. Lada Largus — 3420 баллов. Renault Duster — 2199. И это вершина списка! А Фольксваген Поло - вообще 153 балла. Причем, данные эти официальные, не учитывающие хитрости производителей.

То есть, за российские налоговые льготы, на российской земле, для российского потребителя глобальные акулы настроили автозаводов, не дав шанса поднять отечественную промышленность, которой таких льгот никто не дал. И все это называлось "нашими предприятиями".

И вот пришли известные февральские события года нынешнего. Под политическим давлением или без него, но "наши предприятия" предпочли уйти с нашего рынка. Знаете, сколько машин выпущено с января по ноябрь? По данным Росстата, 426 386 штук. На миллион меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А в мире на сегодня - более 69 с половиной миллионов с начала года.

Как там любят говорить в верхах? "Санкции — это окно возможностей"? И для кого же открылось автоокно возможностей? Вы, конечно, не поверите, но для Китая.

Только что опубликована статистика Китайского таможенного управления. Ввоз в Россию китайских автомобилей в октябре 2022 года вырос до 560 млн. долларов, что на 27% больше, чем в январе текущего года. Общий объем импорта автомобилей из Китая за январь – октябрь составил 3,61 млрд. тех же долларов, что на 31% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, и уже больше, чем за весь 2021 год (3,45 млрд). В 2019 году импорт был всего 1,7 млрд, а в 2020 – 1,6 млрд. долларов

Вот такое у нас импортозамещение: то с английским, то с китайским акцентом. Опять скажем "наши предприятия", "наши машины" - телекамера все стерпит?!

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