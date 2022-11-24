Пионерская звездочка Пашиняна

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24 ноября 2022, 09:30 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: Federation Council of Russia/globallook.com; премьер-министр Армении Никол Пашинян

В очень далеком совковом детстве автора, помнится, выгнали с какого-то поста в пионерской "звездочке". Выгнали за дело: произнес вслух несколько нецензурных терминов. Зато на всю жизнь вылечили смертный грех тщеславия, объяснив популярно: если хочешь пусть немного, но власти, то бери на себя ответственность за свое поведение. Власть ровна ответственности, формула проста.

Премьер Армении Никола Пашинян таких уроков жизни, видимо, не получал. Собственно, как и его оппонент президент Азербайджана Ильхам Алиев. Карабахская война - это война амбиций, а не война за счастье народное. Вся кровь и проклятие погибших в равной степени на руках и душах обоих руководителей.

Но проблемка в том, что у Армении как бы есть старший брат, защитник - ОДКБ. А Баку от этого старшего брата открестилось: не брат ты мне, "клятый москаль". И вместо этого напросилось в родственники к Анкаре и, как ни странно, к Тель-Авиву. Понятно, что за обоими новоявленными родственниками стоит батяня-комбат Вашингтон. Ереван же долгое время демонстрировал братскую любовь к Кремлю.

И все бы свелось к противостоянию по оси Вашингтон - Москва на колониально суверенных территориях, но Пашинян, оперевшись на серьезное армянское лобби в Вашингтоне и Оттаве, решил подключить их к решению карабахского вопроса. Фактически выругался матом в присутствии пионервожатой. И потерял расположение одкбэшного братца.

"Тщеславие - мой самый любимый грех", - говорит дьявол устами Аль Пачино. Две бодливых козы: Армения и Азербайджан бодаются за кусочек непригодной к современной жизни земли. Гибнут люди, военные и гражданские, которых оба правителя считают своими поданными. Задачи завоевания непонятны, что делать после условной победы неизвестно. Зачем?

Затем: тщеславие. Войти, точнее вляпаться в истории как "победитель". И вот бывший, говорят, неплохой журналист Никол Пашинян, на заключительном саммите ОДКБ говорит, что за нас (читай, меня) не заступились, а за Токаева войска ввели, поэтому злые вы, уйду я от вас. Мудрый Батько Лукашенко отвечает: "Ссориться с Баку из-за кусочка горы не перспективно. Сами можете договориться". Николка в отместку не подписывает итоговую декларацию.

И это не "детский сад - штаны на лямках", не общее падение, присущее всему миру, кстати, государственного мышления. Это полная безответственность людей, которым госпортфели достались по ошибке, которые ради гордыни и своих амбиций развязывают братоубийственные войны, в которых нет победителей, а все только проигравшие.

Проиграл и старший братец кролик ОДБК. Точнее не проиграл, а показал свою ненужность. Если ты не в состоянии, не раздумывая, по одному крику: "Наших бьют!", броситься спасать своего члена клана, ты, конечно, по-государственному мудр и дальновиден. Но ты слаб. А, следовательно, списан со счетов, так как с тобой и дальше никто не будет считаться.

Лоскутное одеяло постсоветского пространство ползет по швам. Не замечать этого ошибка. Тем более, в нынешней ситуации на юго-западе России. И надо либо снять с себя ответственность старшего брата, либо воплотить чаяния многих: "Вставай, отец! Страна в беде!"

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