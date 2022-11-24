В конце концов, многонациональный советский народ воюет сам с собою. И в этом в глубине души признаются власти с обеих сторон. А Запад с США наблюдают за внедрением этого своего проекта самоуничтожения великого народа с начала 90-х лет прошлого столетия.
Гегемон - самый главный провокатор и подстрекатель хаоса в мире! Именно он автор концепции управляемого хаоса.
А обыватель может барахтаться в близоруких заблуждениях.
Гегемон никогда не был самодостаточным субъектом. И об этом я слышал от ведущих зарубежных учёных на различных международных научных конгрессах. Гегемон выживает за счёт использования ресурсов планеты и экспансии своего капитала. И это фундаментальный факт! Никогда не видел убедительных аргументов против этого факта.
Как можно рассорить двух. Нужен третий, который, будучи соблазнителем, подстрекал бы одного из тех двух. Именно этим занимаются США в мире.
Кто остановит экспансию Гегемона?
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