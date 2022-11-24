Как проходит импортозамещение в России

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 ноября 2022, 08:34 Марина Панюжева

На вчерашнем совещании по экономическим вопросам премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что экономика адаптируется к вызовам, осветив основные аспекты ускоренного импортозамещения.

Не так давно глава Минпромторга Денис Мантуров коснулся этого же злободневного вопроса. По его словам, предприятия ОПК, входящие в госкорпорацию «Ростех», выполняют гособоронзаказ с опережением. Как проходит импортозамещение? Имеются ли достижения вопреки санкциям, скепсису и инертности в развитии экономики?

Как действует руководство?

На совещании Мишустин отметил процесс производства собственных компонентов; рост в обрабатывающей промышленности (6,8%); увеличение выпуска ракетно-артиллерийского вооружения, средств индивидуальной защиты, мебели, одежды, электроники; высокие показатели в строительстве и сельском хозяйстве.

В условиях импортозамещения и проведения специальной военной операции основное внимание уделяется развитию оборонно-промышленного производства. По словам Мантурова, российская промышленность увеличит объёмы и темпы выпуска продукции. Он, верно, указал на необходимость развития технической базы и обеспечения станками и оборудованием.

По оценкам правительства, общий прирост промышленного производства составил 0,4%. Инфляция фиксируется на уровне 12,4%. Кстати, МВФ недавно улучшил прогноз по российской экономике: в текущем году ожидается спад на 3,4% вместо 6%.

Как признаёт The Economist, «если Европа находится на грани рецессии, Россия уже её пережила». В частности, наблюдается оживление активности российского бизнеса, увеличение международных резервов РФ (552,1 млрд долларов). Эти данные говорят о том, что Москва сможет поддержать военные расходы и достичь целей СВО.

В контексте успешного проведения СВО слаженность работы Минпромторга и Минобороны играет важную роль. Неслучайно в октябре был создан Координационный совет при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов. На последнем заседании подчеркивалась важность контроля выполнения плановых показателей и вовлечения большего числа предприятий в поставки материально-технических средств для СВО.

Поэтому отечественные производители получили шанс, в частности, производители спецодежды. К слову, премьер-министр заявил, что для производства экипировки военных нужно подключить мощности легкой промышленности, в том числе малые предприятия.

К другим достижениям импортозамещения относится то, что Россия стала крупнейшим в мире экспортером зерна (рекордный урожай ̶ 150 млн тонн зерна).

В контексте импортозамещания следует оценить смягчение бюджетных правил на 2023-2024 гг. Теперь высокие расходы будут обеспечиваться за счёт средств ФНБ и нефтегазовых доходов (8 трлн рублей) и чётких границ дефицита бюджета (2% и 1,4%).

В перспективе Мишустин считает важным стимулирование инвестиционной активности, в том числе за счёт госгарантий, и расширение расчётов в рублях.

Что было сделано?

В настоящее время действует госпрограмма импортозамещения для каждого вида промышленности до 2024 г. К механизмам политики импортозамещения относятся гранты, субсидии, сниженная налоговая ставка, льготные кредиты, частичная компенсация затрат, отмена плановых налоговых проверок.

Минпромторг разработал множество отраслевых планов развития, включая планы развития автомобильной промышленности, гражданского авиастроения, легкой и тяжелой промышленности, промышленности обычных вооружений, лесопромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, радиоэлектронной промышленности, нефтегазового машиностроения и других направлений.

Следует признать, что правительству удалось нивелировать негативные последствия за счет антикризисных мер. В частности, эти меры позволили удержать промышленность РФ от снижения. Объёмы ввоза зарубежной продукции сократились на 10 %.

Например, более 700 предприятий получили льготные кредиты на 1 трлн рублей. Кроме того, были профинансированы региональные фонды развития промышленности.

По прогнозам аналитиков, доля отечественной продукции в обрабатывающей промышленности к 2024 г. должна превысить 70%. Результативность импортозамещения, конечно, варьируется в зависимости от специфики конкретной отрасли.

Так, прогресс был достигнут в продовольственной сфере, где более чем на 100% было обеспечено потребление продуктов (зерно, мясо, рыба, картофель). В сфере лёгкой промышленности доля импорта составила около 42%. Считается, что в тяжёлом машиностроении, электронной промышленности, самолётостроении, медицинском и фармацевтическом производстве доля импорта особенно высока ̶ от 60 - 90%.

Преодолимы ли трудности?

Очевидно, что импортозамещение требует больших затрат, поиска новых вариантов сырья и комплектующих. Основная трудность заключается в том, что в экономике на протяжении 30 с лишним лет формировалась прочная зависимость от иностранного сырья, технологий и комплектующих. Перед производителями стоит задача наладить отечественное производство, не зависящее от зарубежных поставок. Понятно, что на это уйдут многие годы…

К тому же, импортозамещение требует активного включения в международное разделение труда. В перспективе цели импортозамещения будут корректироваться с учётом «поворота на Восток», расширения и диверсификации торговых связей России с незападными партнерами, создания новых логистических маршрутов и перехода на национальные валюты в торговых расчётах.

Ясно, что следует развивать перспективные форматы сотрудничества российского бизнеса со странами АТР, Ближнего Востока, Латинской Америке и Африке.

Возможно, в будущем появятся новые международные форматы, альтернативные западным институтам, в рамках которых страны смогут сообща решать проблемы мирового развития.

В социальной сфере придут изменения на рынке труда ввиду структурной перестройки национальных экономик, массовой цифровизации и прихода молодых кадров, хотя многим, судя по всему, хотелось бы сохранить сложившиеся положение.

На практике молодых специалистов неохотно принимают на работу. HR-отделы придумывают тестовые задания, которые не прописаны в трудовом законодательстве, и затягивают сроки принятия на работу. Работа по вечному поиску и отсеву кандидатов поставлена как конвейер, пусть даже в ущерб интересам организации.

Вероятно, в будущем потребуются принять меры по защите не только отечественной промышленности, но и человеческого капитала от нечистоплотных инородных практик. Глядишь, так и проблема дефицита кадров будет решаться, отечественная продукция ̶ выпускаться.

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции