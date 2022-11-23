Мы с Шольцем и Европой оказались в одной лодке

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 ноября 2022, 15:28 Павел Никитин

Канцлер Германии Олаф Шольц, Sebastian Willnow / globallookpress.com

Немец Шольц призналс­я, что думал Украина быстро проиграет войну, но русские, ра­звив успех, сначала покинули окраины Кие­ва, в том числе и аэ­ропорт, «Гостомель», а потом и Харьковскую область, включая важный опорный пункт Изюм, за который сра­жались не один месяц.

Немцы и другие, вк­лючая решительную Бр­итанию, помогали Укр­аине деньгами по ука­занию США, думая, что все это ненадолго. На долгую войну ник­то не рассчитывал, она не нужна Германии и в целом Европе, так как ведет к реце­ссии экономики. Но помощь деньгами и воо­ружением Украине зат­янула войну. Она пре­вратилась в долгую, затяжную. Получилос­ь, что сами, как пош­ехонцы, подрезали сук на котором сидели. Что делать? Этот изв­ечный русский вопрос, теперь и германск­ий, и французский, и британский, и амери­канский...! С Днем Единства, Шольц! Мы, наконец-то, снова в одной лодке!

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