Мы с Шольцем и Европой оказались в одной лодке

Немец Шольц признался, что думал Украина быстро проиграет войну, но русские, развив успех, сначала покинули окраины Киева, в том числе и аэропорт, «Гостомель», а потом и Харьковскую область, включая важный опорный пункт Изюм, за который сражались не один месяц.
Немцы и другие, включая решительную Британию, помогали Украине деньгами по указанию США, думая, что все это ненадолго. На долгую войну никто не рассчитывал, она не нужна Германии и в целом Европе, так как ведет к рецессии экономики. Но помощь деньгами и вооружением Украине затянула войну. Она превратилась в долгую, затяжную. Получилось, что сами, как пошехонцы, подрезали сук на котором сидели. Что делать? Этот извечный русский вопрос, теперь и германский, и французский, и британский, и американский...! С Днем Единства, Шольц! Мы, наконец-то, снова в одной лодке!
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