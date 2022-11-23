Правительство Латвии изо всех сил пытается оторвать ЛПЦ от Московского Патриархата

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23 ноября 2022, 12:32 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяна Тимука

Случилось то, что совершенно не укладывается ни в голове, ни в сердце - СБУ устроили обыски в Киеве-Печерской лавре - святыне. Зачем?



Есть предположение, что националистам Украины не нравилось то, что такая православная святыня находится в центре Киева... Даже есть мнение, что сам президент Зеленский дал добро на проведение обысков... Официальная версия - проверка данных о якобы использовании данных помещений "для диверсионно-разведывательных групп", а также "недопущение использования как ячейки "русского мира".



А ведь эти украинские "действия" очень перекликаются с латвийскими! Именно!

Что происходит с православной церковью в Латвии?

5 сентября этого года, президент Латвии Эгилс Левитс издал закон (юридически - поправки к закону о ЛПЦ), но для многих православных это "новый закон" - Латвийская Православная Церковь должна стать независимой от Московского Патриархата, а уже 8 сентября Сейм Латвии утвердил этот закон.



В истории правительства Латвии так быстро принимались законы, поправки, насколько я помню, только в двух случаях - когда было огромное желание у националов-нацистов снести памятники Русскому Солдату-Победителю ВОВ и "отлучить" ЛПЦ от Московского Патриархата.



Это был указ президента Латвии... А в Конституции ЛР четко сказано, что государство не может вмешиваться во внутренние дела ЛПЦ. Получается, что Конституцию проигнорировали? Да!



Меня во всем этом интересует следующее - насколько президент страны понимает, что есть православие? И почему Службу безопасности Латвии так интересует ЛПЦ? Что касается президента Латвии Эгилса Левитса, то он не имеет никакого отношения к православию - его отец был евреем, а мама, как раскопал латышский публицист Лато Лапса, бежала с немцами в Германию в конце войны, и точно была не русской, и мало вероятно, что православной.



Я очень хорошо помню один случай - в Латвии отмечали католическую Пасху в святой месте Аглона. Были приглашены на службу первые лица государства... Они не стояли на службе, а восседали уже в цветущем саду на стульях. И как восседали! Вольготно - президент ногу закинул за ногу, расстегнул пиджак и периодически разговаривал с сидящими рядом коллегами, а в это время, верующие, которые пришли помолиться и получить благословение, были за оградой храма, а освещал их святой водой пастор недалеко от мусорного бака... Я это видела сама.



Почему же правительству Латвии так хочется "оторвать" ЛПЦ от Московского Патриархата, что даже подключили Службу безопасности Латвии?

Несколько лет назад один священнослужитель Латвии, таких считают прозорливцами, сказал, что "скоро в Латвии наступит момент, когда насильно произойдут изменения у ЛПЦ, и многие батюшки уедут, потому как не смогут видеть это..." А далее добавил, "изгнание православия из Латвии - сперва захотят отделить, потом останутся только католики, попытаются вытеснить, отберут православные храмы и наступит день нечистого".

Конечно, несколько лет назад, увы, я не поверила священнику, а сегодня верю... Я вижу, как президент, правительство, специальные службы решают вопрос православия в Латвии - уничтожая практически его... Да, сегодня ЛПЦ направила письмо Московскому Патриархату, чтобы пройти процедуру и стать независимой... Точно знаю, что Владыка ЛПЦ Александр призвал латвийских православных "слушать президента Латвии".

Совсем недавно я разговаривала с одним серьезным политиком, и он заявил: "Не будет тут православия, как было!"

Так чем же отличается ситуация с православием в Латвии и на Украине?

Думаю, что Латвия делает только первые шаги - обыски, возможно, аресты, запреты, указы - в какую церковь сходить на службу - впереди.

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