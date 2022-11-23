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23 ноября 2022, 08:38 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Реджеп Тайип Эрдоган, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

У России теперь не два, а три друга: армия, флот и Реджеп Эрдоган. Такое впечатление складывается, если читать большую часть новостей о Турции на русском языке. Главный лейтмотив: "Президент Турции поддерживает инициативу РФ о ...". Далее нужно подставить актуальное, например, "отмену массовых новогодних гуляний" (или "не отмену") и новость пошла, как говорится, в народ. Реджеп, конечно, нам друг, но табачок дороже.

Если применить формулу древних о заказчиках любых событий: "Cui prodest? Cui bопо?", то конфронтация России и Украины оказалась максимально выгодна члену НАТО Турции и лично ее президенту Эрдогану. И уже даже не принципиально: инициировал ли он ее или просто использовал ситуацию по полной. Если инициировал,то это вершина дипломатического шпионажа или шпионской дипломатии. На великолепном англосаксонском уровне. Если использовал, то тоже браво. Продавать ударное оружие одной из сторон вооруженного конфликта, а для второй оставаться надежным парнем. Нет, без хитромудрых саксов тут не обошлось!

Но, конечно, главная лебединая песня Эрдогана это "черноморская инициатива" или попросту "зерновая сделка". Мало того, что благодаря ей бывший уличный торговец лимонадом из руководителя региональной державы превратился в мирового ньюсмейкера, мало того он распределил зерновые потоки на свои (турецкие) мукомольные производства и поимел газовый хаб, который позволит Эрдогану держать за горло всю Южную Европу.

Теперь его длань может распространиться и на Африку. "Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хотела бы производить муку из российской пшеницы и поставлять её в нуждающиеся государства. По словам Эрдогана, бедные и нуждающиеся страны могли бы получать такую муку бесплатно". Расшифруем эту новость, которую передает ТАСС.

Первое. Понятие "бесплатно" не существует, т.б. в современном мире. Для тех, кто думает, что булочки растут в спецраспределителях, поясню: пшеница растет на полях. И себестоимость ее выращивания от 7 до 10 тысяч рублей за тонну. Это и сами семена, и ГСМ, и удобрения, и оплата труда, и логистика. В любом случае кто-то за это должен заплатить. Если только не планируется национализировать урожаи, как сто лет назад.

Второе. Условно "бесплатное" зерно, за какие-то деньги доставляется на турецкие мельницы. И частные турецкие мукомолы, плача над фотографиями голодных африканских детей, бесплатно тратят свое время и недешевое электричество, чтобы намолоть миллионы тонн муки. Вы себе представляете эту картину? Я нет! И любой нормальный человек не представит.

"За всё заплатят российский и турецкий бюджеты!", - скажет доморощенный патриот. Предположим. Хотя я, как человек регулярно платящий нехилые налоги, скажем мягко, немного не согласен. Да и в ФЗ о бюджете на 2023 год нет ни строчки о бесплатных поставках российского зерна в Турцию. Даже из Росрезерва. Но мы удивительная страна, можем и начать загружать работой янычарских мукомолов. Что мы от этого выиграем?

"Дырку от бублика ты получишь, а не Шарапова". В современной интерпретации это будет звучать так: "Турция получит власть над Африкой, накормив ее бесплатными бубликами, а мы получим от этих бубликов дырку". Ибо африканские дети, не разбирающиеся в политическом моменте, будут жрать турецкие хлеба, вознося осанну Османской империи и султану Эрдогану лично. Но никак не России, о существовании которой большинство из них и не догадывается.

Помните, как представлялся известный персонаж? "Остап Сулейман Берта Мария Бендер-Бей - сын турецкоподданного, потомок янычар, идейный борец за денежные знаки". Правда, говорят, он плохо кончил этот потомок янычар.

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