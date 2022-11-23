Кто у талибов «на обед?»

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 ноября 2022, 08:10 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Чудны дела твои, Аллах всемогущий! Давеча правоверные дети твои: афганские талибы (напоминаем - запрещенные в России!) и пакистанские военные немного постреляли друг дружку на границе в уезде Данд Ва Патан на востоке Афганистана. Говорят, что никто не пострадал. Вероятно, гранаты у них не той системы оказались.

Вообще-то талибы (это которые под запретом) и пакистанские политики (это которые разрешены) - близнецы-братья. Они как шерочка с машерочкой: в какую сторону флюгер у одних, в такую ветер дует у других. Исламабад процентов так на девяносто причастен к тому, что талибы взяли Кабул за одну ночь. Пакистан зачал, родил и выпестовал "Талибан,* как неугомонное, егозливое, но такое родное дитятко. Собственно, у него и планида такая: плохишей растить.

Плохиши - они и есть плохиши. Всегда считают, что им все вокруг обязаны. Исламабад родил, страну подарил, но денег не дает, и признания слабо добивается. Китай норовит все месторождения прикарманить. Россия пусть платит за то, что еённого бая Рахмона, пока за бока не кусаем. Это с одной стороны.

С другой: плохиши, особенно восточные, всегда уважали только силу. Пока сюзерен силен, богат и удачлив - он сюзерен. Как только государственная зебра меняет окрас на черный, эти "табаки" немедленно начинают кричать: "Акела промахнулся!". И вместо того, чтобы начать самостоятельно двигаться к своему счастью, начинают искать себе нового сюзерена. Отсюда и токаевщина последнего времени, и афронт того же потерявшего связь с действительностью Рахмона, и метания Ташкента. Это глубинное чувство. Пожалуй, только Ашхабад верен китайскому сюзерену, а у Пекина хватает мудрости не натягивать поводья. Да и кто скажет, что у Китая черная полоса, в того я первый брошу камень.

В общем и целом понятно, что у талибов явные проблемы с самоидентификацией, им надо утвердиться в собственных глазах и в мировом сообществе. А значит надо кого-то съесть на обед. Вот только кто это будет?

*Талибан - организация запрещена в России.

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