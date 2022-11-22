Почему никого не волнует чемпионат мира по футболу в Катаре​

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22 ноября 2022, 08:45 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Стартовал чемпионат мира по футболу в Ка­таре. У этого события есть главная отлич­ительная черта - это первый в истории Му­ндиаль, который вооб­ще никого не волнует. Спортивный азарт всего мира, стравился на азарт противостояния России и Украины, по сути, на азарт противостояния России и Запада с США.​

А может быть, активн­ость в​ этом против­остоянии тормознулась, благодаря просьбе ФИДЕ, чтобы часть былого азарта жителей планеты не стравли­валась на военно-пол­итический "стадион" Украины, а вся пошла на стадионы Катара!­?​

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