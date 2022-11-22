Почему никого не волнует чемпионат мира по футболу в Катаре​

Стартовал чемпионат мира по футболу в Катаре. У этого события есть главная отличительная черта - это первый в истории Мундиаль, который вообще никого не волнует. Спортивный азарт всего мира, стравился на азарт противостояния России и Украины, по сути, на азарт противостояния России и Запада с США.
А может быть, активность в этом противостоянии тормознулась, благодаря просьбе ФИДЕ, чтобы часть былого азарта жителей планеты не стравливалась на военно-политический "стадион" Украины, а вся пошла на стадионы Катара!?
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