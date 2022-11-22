Артистическая психология Зеленского и будущее человечества

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 ноября 2022, 08:39 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Артистический проект на Западе открыл Рейган! Эти обглодки​ пожевал Шварценеггер. Но там эту плесень смывает система, демократия и капиталы. Там это временно. Там винни-пухи не вылезают из мультфильма и не ведут детей за собой, как это сделали с клоуном Зеленским. США это сделали, но не у себя.​

Сейчас мир стал зависеть от марионеток-паяцев США. Такова эпоха постмодернизма. Это проект!​

Зеленский - политический проходимец, марионетка-артист! ​ Он нашёл своих режиссёров. Хороший кадр для театра марионеток. А артисты, как известно, иного не умеют.​

Но Зеленский развивается и успехи сейчас связаны часто не с личностными факторами, а с применением технологий.​

И все-таки будущее мира во многом будет зависеть от того, куда уведёт артистическая психология Зеленского.

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции