Афганский блицкриг российской дипломатии?

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 ноября 2022, 07:54 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Похоже, православная Москва пытается сотворить то, что весь мусульманский мир будет расценивать как чудо-чудное, как диво-дивное. А именно закончить гражданскую войну в Афганистане. Если это произойдет, то Боре Джонсону придется все-таки сходить к парикмахеру.

Когда-то "сумасшедший Борис" (так его назвала часть английской прессы) то ли в шутку, то ли со знанием дела сказал, что приведет "в порядок голову", если Афганистан станет мирным скучным государством. Так как голова англицкого сэра представляет все такой же взрыв на макаронной фабрике, то понятно: до скуки в Кабуле еще очень далеко.

После выхода материала "Афганский шабат", в котором, в частности, говорилось, что представители запрещенного в РФ, но правящего "за речкой" "Талибана" не принимали участия в "Московском формате", позвонил старый знакомый. Он по долгу службы профессионально занимается даже не самим Афганистаном, а отслеживанием дипломатической и разведывательной активности наших англосакских "друзей" в этом регионе.

По его словам, отсутствие талибов на переговорах в Москве не есть принципиальная ситуация: "Все понимают, что "Талибан" будет пытаться доить в первую очередь Вашингтон". Однако и Москва не дремлет.

Он рассказал, что в данный момент "чисто случайно, проездом в Париж или Лондон, в столице нашей Родины практически на соседних улицах оказались делегации "Талибана" и их заклятого "друга" руководителя Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА) панджерского львенка Ахмад Масуда".

И надо же было такому случиться, что эти делегации с серьезными полномочиями встретились и разговорились о мирном договоре. И так разговорились, что решили задержаться в гостеприимной Москве и уже до чего-нибудь все-таки договориться.

Если дело выгорит, талибы и масудовцы обнимутся, как братья и пойдут вместе строить новый дивный афганский мир, то не только Джонсону придется стричься наголо. Наверняка у половины западных политиков в этом случае случится ночной энурез, а у второй половины - ещё более серьезные проблемы. А дипломатические акции России взлетят до цены голубых фишек.

Правда тут есть одна проблема, а именно султан Эрдоган. В последнее время этот бывший уличный продавец лепешек стал коллекционировать организацию всех мирных переговоров на земном шаре. И если российская дипломатия обойдет его на повороте, то это может вылиться в турецкую вселенскую трагедию. А что делают обиженные султаны? Правильно: вешают замок на проливы Босфор и Дарданеллы. В ответ нам вновь придется отказаться от турецких помидоров. И вновь Эрдогану придется лететь в Сочи, уговаривать российского коллегу сменить гнев на милость.

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции