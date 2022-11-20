Эрдоган пытается поднять свой рейтинг за счет репрессий и внешней агрессии

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20 ноября 2022, 12:50 Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Фото: Президент Турции Реджеп Эрдоган, Christoph Soeder / globallookpress.com

Только начались предварительные следственные действия по делу о теракте 13 ноября в Стамбуле, а турецкие власти поспешили обвинить в его организации турецкую Рабочую партию Курдистана (РПК) и другие курдские группировки, хотя сколько-нибудь серьезного обоснованного подтверждения этой версии пока не представили. На снимках турецких СМИ фигурирует какая-то женщина то ли палестинского, то ли африканского происхождения в майке с надписью «Нью-Йорк», которая с первых минут после задержания дает развернутые признательные показания, якобы арестованы еще несколько десятков человек из числа ее соучастников. Власти заявляют, что команду исполнителям теракта давали из сирийского пограничного города Кобани, а террористка прибыла из находящего под оккупацией Турции сирийского административного района Африн.

Ситуация очень похожа на провокацию немецких нацистов - поджог здания Рейхстага (парламента) в 1933 году, который послужил поводом для проведения массовых репрессий против немецких и болгарских коммунистов и социал-демократов.

Так и в данном случае, несмотря на то, что турецкая РПК давно уже прекратила всякую вооруженную борьбу на территории Турции, ее лидер Абдулла Оджалан отбывает пожизненное тюремное заключение и сотрудничает с властями, а турецкие спецслужбы довольно жестко контролируют функционеров и деятельность этой партии, время от времени от имени РПК, ее каких-то мифических молодежных крыльев или сателлитов в Сирии и Ираке осуществляются теракты. Как и в данном случае, турецкие власти, не дожидаясь окончания следствия и проведения судебного заседания, выносят свой поспешный вердикт в виновности курдов и разворачивают очередную волну репрессий в стране и сопредельных государствах. Это при том, что ни одна курдская группировка не взяла на себя ответственность за этот теракт, а все лидеры курдских партий решительно открестились от этого преступления.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что приказы о теракте поступили из приграничного сирийского города Манбидж, где сохраняется присутствие членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и Партии демократического союза (ПДС) сирийских курдов, а также американских сил. В эти же дни этот высокопоставленный чиновник, выступая в меджлисе, набросился на депутатов прокурдской легальной Демократической партии народов (ДПН) с грубыми обвинениями в пособничестве терроризму.

Уже 20 ноября прозвучали сообщения турецких официальных лиц об актах возмездия - нанесении ВВС Турции ракетно-бомбовых ударов по северным районам Сирии и Ирака, где компактно проживают курды. Якобы курдские ополченцы представляют угрозу турецкому государству.

При этом умалчивается, что именно эти ополченцы остановили в жестоких кровопролитных боях под Кобани (его не случайно называют курдским Сталинградом) бандформирования Исламского государства (запрещено в РФ), а затем при помощи ВВС США и сил международной коалиции разгромили их, освободив весь северо-восток Сирии и столицу Исламского халифата г. Ракку. Турецкие власти и деловые круги в то время активно сотрудничали с джихадистами ИГ, превратив территорию страны в тыловую базу и транзитный коридор международного терроризма. Президент Асад с остатками своих войск трусливо прятался в окрестностях Дамаска и подвалах президентского дворца, ожидая помощи из Тегерана. Сирийские курды с помощью своих собратьев из Турции и Ирака ценой десятков тысяч погибших ополченцев смогли защитить мир от этой «чумы 21-го века» - джихадистов-террористов.

Сегодня же Эрдогану не нравится, что курды препятствуют воплотить его мечту или идею-фикс о воссоздании Османской империи в новых исторических условиях. Он считает, что северные районы Сирии и Ирака должны вернуться под контроль Турции и там будут созданы протурецкие органы власти по типу северо-запада Сирии – провинции Идлиб и района Африн на севере, где, по сути, уже создано альтернативное Асаду государство из представителей сирийской оппозиции, радикальных исламистских группировок и туркоманов. В планах Эрдогана расширить этот анклав за счет оккупации все новых курдских земель, переселив туда несколько миллионов сирийских беженцев из Турции.

Анкару также раздражает сохраняющееся военное присутствие США на северо-востоке Сирии, которое препятствует дальнейшей экспансии Турции в этой стране. Вашингтон объясняет свою помощь курдским ополченцам и арабским племенам Заевфратья угрозой новой волны террористической активности силами уцелевших бандформирований и «спящих ячеек» ИГ.

Сценарий с быстро раскаявшейся и сдавшей всех своих кураторов в Кобани и Манбидже террористской в майке с надписью «Нью-Йорк» пришелся правительству Эрдогана как нельзя кстати. Его режиссеры из турецкой спецслужбы МИТ и МВД поспешили не только растиражировать свои, скорее всего, заранее заготовленные обвинения в адрес курдов, но и дали повод ВВС Турции нанести очередные ракетно-бомбовые удары по заранее подготовленным целям на севере Сирии и Ирака. Попутно турецкое руководство пытается использовать теракт в Стамбуле, чтобы повысить рейтинг Эрдогана внутри страны накануне предстоящих в 2023 году президентских выборов, и лишний раз упрекнуть Вашингтон, Стокгольм и Хельсинки в нежелании запретить деятельность филиалов РПК в их странах, а также депортировать функционеров этой организации.

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