Маска, я тебя знаю: о чем расскажет ваш асцендент

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 ноября 2022, 11:18 Екатерина Максимова,

Самый популярный вопрос, который задают астрологу: «Почему я Овен, но совсем на него не похожа? Во мне никто не видит лидера.» Или еще чаще: «Чувствую себе абсолютным Скорпионом, но меня все воспринимают, как дипломатичную, миролюбивую натуру». Это происходит из-за того, что индивидуальный гороскоп чрезвычайно тонко настроенная комбинация, а люди привыкли ассоциировать себя с тем знаком, где у них находится Солнце. Безусловно, это важно, но есть еще очень значимые вехи гороскопа, которые определяют нашу личность. Сегодня мы поговорим об Асценденте или Восходящим знаке, который во многом формирует наш образ.

Асцендент – астрологический знак Зодиака, поднимающийся на восточном горизонте в момент рождения человека. Его расчет чрезвычайно важен, потому что он задает всю сетку домов гороскопа, которые потом дают понимание, как человек использует в своем земном путешествии 12 сфер бытия. Именно поэтому так важно знать точное время и место рождения. А если оно не известно, нужно уточнить его методом ректификации, отмоткой времени назад. Хотя первое упоминание этого понятия есть у римского астролога Тиберия Клавдия Балбилла в 50 году нашей эры, еще вавилонские астрономы наблюдали его фактическое время восхода. Карл Юнг в своей практике активно использовал это понятие, которое позволяет выяснить, какой имидж или маску человек неосознанно носит в обществе и как его воспринимают. Вот об этом сейчас подробно и поговорим.

Хочу озвучить одну фундаментальную вещь, которую позволяет осознать астрология: мы кажемся совсем не теми, кем являемся, надевая маску асцендента. Причем, эту маску мы на себе водружаем не специально, она сама нас окутывает и «фасон» ее зависит от нашего времени и места рождения. Кстати, переехав, можно эту маску поменять, изменив свой Асцендент. Вы наверняка замечали, что, уехав в другую страну вас видят другим человеком. На родине, к примеру, были харизматичным лидером, переехав, стали сентиментальным затворником в глазах других. Суть ваша не поменялась, а вот люди чувствовать вас стали совсем иначе. В том, как нас воспринимают, очень часто кроется ключ к успеху в нашей карьере и личной жизни. Свой асцендент нужно хорошо изучить, все достоинства и недостатки вашей маски, все ее бриллианты и трещинки.

Свой восходящий знак можно рассчитать в любой астрологической программе, зная время и место рождения, или обратившись к профессиональному астрологу, который даст ориентиры, как ваш имидж может влиять на людей и обстоятельства.

Если ваш асцендент пришелся на Овна, то это большая редкость, вас воспринимают, как лидера, человека, который способен увлечь за собой, в чем-то воина, способного к спорту, потому что дает атлетическое телосложение. Этот асцендент может подарить достаточно крупные, резко-очерченные, воинственные черты лица, взгляд, полный огня. Такие люди выделяются в толпе.

Восходящий знак Тельца дарует имидж добродушного, надежного, уверенного в себе человека со вкусом. Да, к сожалению, иногда это может быть только имидж, но внешность миловидна, приятна, притягательна, глаза наполнены энергией стабильности и радости жизни.

Асцендент в Близнецах дарует флер человека общительного, легкого, болтливого, немного легкомысленного. Может давать моложавую хрупкую внешность, длинные руки и ноги. Может присутствовать некая суетливость, взгляд любопытный, немного детский.

Начало гороскопа в Раке создает образ сочувствующего, понимающего, заботливого человека, чересчур сентиментального. Очень хорошо подходит для профессий психолога, социального работника. Глаза похожи на две Луны, могут быть слегка навыкате, слезливы, женственная фигура.

Асцендент во Льве наделяет очень яркой внешностью, словно освещенной солнцем; часто он встречается у актеров и звезд шоу-бизнеса. Человек харизматичен, привлекателен, часто обладает рыжим цветом волос или любит такие оттенки. Такой человек может казаться чересчур самоуверенным и даже тщеславным, но под этой маской способна скрываться совсем другая глубоко-неуверенная в себе натура, как например у Мерилин Монро. Но первое впечатление будет от такого человека всегда ошеломительным и этим надо уметь пользоваться!

Восходящий знак в Деве дарует имидж человека серьезного, скрупулёзного, слегка занудного в своем желании все разложить по полочкам. Тело моложавое, кость хрупкая, часто встречается невысокий рост. С таким асцендентом вы всегда будете производить впечатление человека высоко – интеллектуального, например как Вуди Аллен.

Остальные шесть асцендентов разберем в следующей статье.

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