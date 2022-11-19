Агрессия авиапассажиров: психологические основы.

Самолет, летевший из Иркутска в Москву, вынужденно сел в Новосибирске из-за жителя Иркутской области, буянившего на борту воздушного судна. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Предварительно было установлено, что 19 ноября нетрезвый мужчина нецензурно выражался в адрес обслуживающего персонала самолета, при этом на замечания бортпроводников и других пассажиров не реагировал, вел себя неадекватно. Командир принял решение посадить самолет в аэропорту Толмачево. Здесь дебошир был передан сотрудникам транспортной полиции.
В настоящее время следователи проводят проверку обстоятельств инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Вот результаты исследований, проведенных мною.
По статистике, 60 процентов авиапассажиров испытывают моральный ущерб и регулируемые приступы аэрофобии. Более того, этот процент резко обостряется как только пассажир попадает в авиаварийную пограничную между жизнью и смертью ситуацию, хотя бы один раз в жизни. Но россияне по ментальности своей рискованный народ и экстремалы.
При этом отмечу, что попасть в пограничную ситуацию в самолёте весьма маловероятно и поэтому нужно летать, нужно жить! Но, увы, статистика прохождения курсов и тренингов от аэрофобии растет.
За время своей практики, мне приходилось работать не только с авиапассажирами, но и с лётчиками и стюардессами.
Откуда дебоширы в авиасалонах? От аэрофобиков, которые напиваются алкоголя и защищаются агрессией от приступов страха. Кроме того, причиной может быть обострение тревоги, вызванной табакоманическим синдромом отмены (воздержание от курения). А тревожный человек часто защищается агрессий.
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