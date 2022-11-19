Аргументы Недели → Мнение 13+

19 ноября 2022, 16:58 Владимир Теплинский

Фото: Depositphotos.com / ViewApart

Слово «быдло» переводится с польского языка как рабочий рогатый скот.



Быдлореализм у писателя М. Веллера («Еретик», 2019 г., стр. 190-194) это «изображение жизни в формах жизни, не несущая никакой дополнительной нагрузки и информации, где объектом изображения и матрицирования является быдло и его обычная жизнь. … 71. Быдлореализм основывается на ценностях первого порядка: секс и потребление. 82. … Замена высокого на низкое, сложного на простое, прекрасного на уродливое – показывая и не осуждая быдло – ты стимулируешь самовоспроизводство быдла. 83. … Изображая примитив и уродство – ты стимулируешь самовоспроизводство уродства.



Основные роды искусства быдлореализма – это сериалы, реалити-шоу, отдельные издательские проекты и кинофильмы.



К последним можно отнести «Межсезонье» Александра Ханта.



Сюжет подробно представлен в статье Сергея Шолохова «Дебют прошел проверку» («Аргументы недели» от 13.07.2022 г., стр. 20). Вот фрагменты этой публикации.



«…Молодежная тематика фильма, понятно, невозможна без половых вопросов и здесь у Ханта все традиционно. Фильм начинается с того, что мальчик (старшеклассник) пытается совокупиться с девочкой (старшеклассницей) во время молодежной шумной эротической вечеринки. За этим занятием (мальчик еще не успел расстегнуть ширинку и проклинает себя за то, что она не на молнии, а на пуговицах) их застают мамаша девочки и ее отчим. Вечеринка смолкает. Сашу стаскивают с джинсов Данилы и увозят домой. Она брыкается. Данила бежит к маме (отца нет и не будет), бросается на свое лежбище и засовывает руку в трусы. Утро. Молодые Ромео и Джульетта встречаются в школе. Она – чтобы сказать одноклассникам, каких ненавидит, он - чтобы доказать, как ее любит. Оставим на совести сценариста художественную немотивированность психоза девочки и экстаза юноши, потому что дальше начинается кино. …Мальчик на глазах становится юношей. И это показать/доказать Ханту удается. У него героиня Саша весь фильм равна себе. А вот Данила меняется на глазах: помещенный в лабораторную режиссерскую пробирку, он превращается из мальчика-дзюдоиста в хладнокровного убийцу и это Хант сделал мастерски».



У кинофильма А.Ханта много откликов и рецензий. Вот одна из них:

В рецензии Евгения Москвитина «Межсезонье» А. Ханта – самый радикальный российский фильм года» 02.12.2021 г. 21… читаем «…никто не понимает, как говорить о двух страшных проблемах, не романтизируя преступление и не признавая что раскол между поколениями у нас страшнее и глубже, чем во многих странах… Старшее поколение в этой истории не может научить младшее ничему, кроме выживания – поэтому и протест против него выражается в нежелании жить, в отрицании ценностей «лишь бы все были живы»… Конфликт поколений – лейтмотив почти всех современных сериалов и многих коммерческих фильмов. И еще там же «Синема-верите, выглядит так: герои подходят к взрослым на улице и спрашивают, зачем те вообще живут. Вразумительных ответов не поступает».

Образ жизни молодежи в России далеко не одинаков. Я бы разделил подростков на проживающих в сельской местности и в городе. О сельской молодежи точно и коротко написал в своей песне «Комбайнеры» Игорь Растеряев:



«Далеко от больших городов, Там, где нет дорогих бутиков, Там другие люди живут, О которых совсем не поют. Не снимают про них сериалов - Ведь они не в формате каналов, И не пишет про них Интернет - Их совсем, вроде как бы, и нет... Они молоды, но не студенты,

Ни «О-кея» не знают, ни «Ленты», В суши-барах они не бывают,

И в соляриях не загорают. У них нет дорогой гарнитуры, Наплевать им на эмо-культуру, Не сидят в "контактах", в "он-лайнах" - Они вкалывают на комбайнах! …сел на «Ниву» "Ростсельмаш" (зерноуборочный комбайн), На "ДТ" (гусеничный трактор), "Дон-500" (зерноуборочный комбайн), "Т-150" (колесный трактор), покормил перед этим поросят. И пошел зябь пахать (поле под посев пшеницы), молотить ячмень (корм животным, используется в производстве пива, виски), будет долгим, долгим твой рабочий день» и т.д. (пояснения даны для сценаристов, режиссеров, искусствоведов и других творческих личностей, оторванных от земли).



В этом году, летом, мне пришлось часто бывать на полях и в деревнях Саратовской области. Подростки – юноши и девушки, помогают по хозяйству родителям или работают на полях у фермеров. Юноши на технике, девушки на прополке, сборе и упаковке овощей, выполняют другие работы по хозяйству.



Так как «их совсем вроде как бы нет», то естественно «герои» А. Ханта – городская молодежь. С самого начала фильма нам показывают «беспощадный русский бунт» школьников: тут и эротическая вечеринка, и попытка лишения девственности, и даже, руки в трусах. Далее похабное поведение на улицах, испорченные шубы (возмещать ущерб будут, конечно, продавцы) и т.д., а затем трагический конец главных «героев» (как и в истории печально известных псковских подростков, в ноябре 2016 года, бежавших из дома, которые вооружились и погибли во время полицейского штурма). Весь этот быдлошабаш на экране устраивается Александром Хантом для того, чтобы обратить наше внимание на конфликт поколений. Других способов видимо для него не существует, да и фильм должен быть кассовым. Тут уж без «клубнички» никуда.



Отцы и дети - вечная тема. В свое время со стороны молодежи уже были предприняты попытки кардинально решать этот вопрос как мирным путем (в 1960 году в США появилась субкультура «хиппи», охватившая весь мир), так и насильственным («бурные шестидесятые» молодежные волнения 1968 год). Чем все закончилось? Повзрослев, молодые люди превратились в добропорядочных граждан своих стран, нарожали детей и повторили жизнь родителей.



А на вопрос «героев» кинофильма «Межсезонье», зачем те живут возможно есть единственно правильный ответ – библейский «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте Землю и обладайте ею, и владычествуйте над … всякой живой тварью, пресмыкающейся по земле» Библия (Бытие 1/28).



Но человек такое существо, которому для гармонии нужна идея, стремление к достижению какой-то цели. А в нашей Конституции сказано (ст. 13) что «в Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».



В результате страна живет с 1990 года в системе ценностей, которые приводят к тому, что молодые люди уже на ранних стадиях жизни утрачивают понимание того, ради чего живут и, в конечном счете, бросают вызов всему, что их окружает: друзьям, родителем, учителям, государству.



Только за последние пять лет произошли три крупных нападения на учебные заведения: 17.10.2018 года на Керченский политехнический колледж (21 человек убит, 67 ранены). 11.05.2021 года на школу №175 г. Казань (9 человек убиты, 32 ранены). 20.09.2021 года на Пермский государственный университет (6 человек убиты, 47 ранены).



А тут еще на экранах появляется кинофильм «Межсезонье» … Что это, недомыслие автора или нравственная слепота?



Культура играет огромное значение для формирования основ нашего государства, потому что на кино, как и на телевидении, часто пошлом, никчемном воспитываются целые поколения. К тому же, поколения российских детей росли 30 лет на абсолютно чужеродной для российского менталитета американской культуре, на их истории, образе жизни, их идеологии. Почему США вкладывают гигантские деньги в свой кинематограф? Потому что они думают о том, какой дальше будет Америка.



В коммунистическую идеологию Советского Союза так же была встроена система воспитания детей и юношества. Для этого существовали октябрятская, пионерская и комсомольская организации, печатались книги стихов, рассказов, повестей, романов, издавались журналы и газеты для детей и молодежи. Писались сценарии и пьесы для театров юного зрителя и киностудии детских и юношеских фильмов. А сколько было спортивных секций, кружков: технических, изо, хоровых, танцевальных и многих других. И все это бесплатно. Не тема этой статьи перечислять мероприятия, методы и приемы, которые применялись в СССР для воспитания социальной личности. Т.е. это: Что такое хорошо и что такое плохо, каким надо быть? Как надо жить? К чему надо стремиться? Как следует использовать свою единственную жизнь?



Правильно это было или нет? А что сегодня мы можем предложить взамен для воспитания гражданина России? Быдлопроекты и быдлокинофильмы «Дом-2», Comedy Club, «ДНК», «Реальные пацаны», «Универ», «ДМБ», примкнувший к ним фильм «Межсезонье», и еще куча… других проектов. Чему мы учим с их помощью наших юношей и девушек?



Для примера посмотрите, как в настоящий момент воспитывает свою молодежь Китай и подумайте, к чему ее готовят.



Кино как часть искусства, должно давать идеал поведения, идеал личности, шкалу ценностей, все то, что утвердил президент РФ в «Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей». Ценности такие - жизнь, достоинство, права и свободы человека; патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, и ответственность за его судьбу; высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд; приоритет духовного над материальным; гуманизм, милосердие, справедливость; коллективизм, взаимопомощь, и взаимное уважение; историческая память и преемственность поколей, а так же единство народов России.



Задачей кинематографа является организация отечественной киноиндустрии как духовного и познавательного процесса, который позволил бы связать разрозненные идеи в какое-то целое, направленное на воспитание молодежи, руководствуясь основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей Российской Федерации.



Общество, особенно сейчас в условиях военных действий, ждет от кинематографа смелого, умного, честного и мощного слова, а не заигрывать с молодежью и не рассматривать ее как быдломассу.

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