Господа спикеры, а Чикагскую конвенцию 1944 года изучить не пробовали?

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 ноября 2022, 13:08 Сергей Платонов,

Фото: MISSION OF RUSSIA RU/GLOBALLOOKPRESS

Суд Нидерландов огласил приговор по делу граждан России (!), обвиненных в гибели 17 июля 2014 года около 300 пассажиров воздушного судна рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур во время ведения боевых действий в Донбассе. Двух россиян и украинца приговорили к пожизненному заключению. Основная претензия российских спикеров к суду такая: Россию не допустили к расследованию этого происшествия. Давайте разберемся насколько их претензия обоснована.

Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 года (в действующей редакции) четко определяет правила международного расследования авиационных происшествий и состав его участников. К ним она относит государства: 1. Над территорией которого случилось катастрофа. Это Украина; 2. Граждане которого погибли в ней. Это Нидерланды и Малайзия; 3. Государство производитель воздушного судна. Это США; 4. Государство регистрации воздушного судна. Также Малайзия. Россиян среди пассажиров не было. Как видим, ни к одному из перечисленных категорий государств мы не относимся.

Поэтому, предлагаю нашим спикерам прекратить такие причитания, но сделать навсегда твердое заявление о том, что виновность одного лица настолько очевидна, что не требует доказательств. И это - юридическое лицо под названием Украина, которая не закрыла воздушное пространство для гражданского воздушного движения над районом боевых действий. Согласно международным судебным прецедентам такое поведение именуется «безрассудным пренебрежением к последствиям» и равняется умышленному преступлению. Все привлеченные к суду физические лица и возможные другие фигуранты, абсолютно невиновны, поскольку во время боевых действий они могли вести обстрелы военных воздушных судов Киева, как противника и случайно поразить гражданское воздушное судно.



P.S. Также безрассудно поступила Украина и в октябре 2001 года из-за чего погибли экипаж и пассажиры самолета ТУ-154 а/к Сибирь, над Черным морем. Тогда тоже не были установлены «запретные» и «опасные» зоны для полетов гражданских воздушных судов на время проведения учений ПВО Украины. Налицо преступный рецидив в поведении Киева.

Сергей Платонов, писатель, адвокат родственников жертв поражения украинскими «пэвэошниками» в/с ТУ-154.

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