О чеченцах, психологах и трудных детях: взгляд чайника

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 ноября 2022, 11:52 Елена Головань, корреспондент

Антон Макаренко

Поразительно: последнее время читаю хорошие новости. Телефоны в школах запретили, закон о духовных ценностях планируют ввести, патриотическое воспитание, пусть пока и формальное – на повестке дня. Хотя… почему же только на повестке. Как же обрадовалось мое материнское сердце, когда я узнала о том, что двести трудных подростков отправили в Чечню на перевоспитание. И я уверена – они, чеченцы, перевоспитают. Потому что используют те принципы, о которых говорил ещё Антон Макаренко, наш великий педагог.



Понятно, это было давно. Ну а я в последнее время все уши читателям прожужжала по поводу необходимости внедрения его системы в нынешнее образование. Потому что надо! И давно пора! И слава Богу, и слава Аллаху, что хотя бы частично эту миссию взяли на себя чеченцы.



Почему я рада, что именно они? Объясню. Для начала, пока не убежала в дебри педагогики, скажу, что… слушайте, а надо ли что-то говорить? Посмотрите телеграм-каналы чеченцев – и официальные, и не совсем. Недаром наши парни из разных регионов страны стремятся всеми силами попасть на передовую именно через Чечню. Потому что подготовка там настоящая, боевая. Потому что снабжают всем необходимым. Потому что не бросят никогда – ну, я, по крайней мере, еще не слышала ни разу о том, что чеченский командир бросил своих бойцов на передовой. А вы слышали?



Ну да ладно, перейдём к нашим трудным подросткам. Слава Богу, на них хоть кто-то обратил внимание! Потому что нашей социальной системе они чужды. Объясню.



Появляется такой трудный подросток в школе. Что происходит дальше? Вытворил что-то? Вызывают родителей. А если что-то прямо из ряда вон натворил? Знаете, что самое удивительное? Никто, по сути, кроме каких-то внешних проявлений, не реагирует. Подростка никуда никто не сажает. Даже на пару суток. И даже экскурсии сегодня ПДН запретили проводить в колонии – ну, чтобы на конкретном примере показать – как это всем отрядом по команде в туалет, извините, ходить. Нет, видите ли, нельзя по нашим сегодняшним законам. А ну как детская психика не выдержит?! Ну конечно, не выдержит! К примеру, ограбить магазин или «вежливо» попросить пенсионера на улице расстаться с кошельком – это психика наших героев выдерживает. А вот экскурсию не выдержит, хоть ты тресни!



А вот то, что чеченцы решили этих пацанов прибрать к рукам… слушайте, ну честь им и хвала. Более того, это вообще нужно было сделать на всей территории России (я уже писала об этом). Только вот что удивляет… да то, что только чеченцы как-то озаботились этими пацанами, никому, по сути, не нужными. Я уверена, они этих ребят всеми силами постараются привести в норму, но… а где все остальные? Все те, кто пишет о необходимости защиты подростков? Те, кто ратуют за толерантность? За патриотизм? Те, кто декламирует «мы победим», сидя в шикарных кабинетах! Те, кто говорят, мы профи… У нас так много в России столпилось людей, которые знают, как воспитывать детей и молодежь, что диву даёшься! Куда ни плюнь – в профессионала попадёшь! А на самом деле? Так где вы, знающие люди? Профессоры? Психологи? Где вы? Да они, по сути, превратились в легкотрудников, тщательно отбирая для показательных мероприятий в молодежной среде пассионариев и стыдливо отводя глаза, когда взгляд падает на неблагополучного подростка.



Но самые крутые у нас – это, конечно, товарищи от министерства образования. Вот это уметь надо – сделать из обычных ребят иванов, не помнящих и не знающих родства (уж не говорю о «сложных», дай Бог, с «простыми» справились бы). Сколько же вы за это бились, пытаясь освоить средства Сороса! Ну вот и добились. И как?! Красиво получилось?!

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