Афганский шабат

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19 ноября 2022, 11:43 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

По субботам в Афганистане, в отличие от пятниц, чаще всего спокойно. Разве только бойцы Фронта национального спасения перестреляют десяток другой запрещенных в РФ талибов. Или запрещенные в РФ талибы отрежут голову десятку другому бойцов не запрещенного в РФ Фронта национального спасения. Новости эти не попадают в чужие СМИ: аборигены играют в свои игры. Рутина любой войны.

С приходом талибов к власти Афганистан превратился в "терра инкогнито" - закрытую землю. Идет, конечно, какая-то телекартинка, но что происходит за кадром могут понять спецы только двух разведок мира: британской и российской. Не знаем как уж там сейчас со спецами Его Величества, а в нашей, говорят, тяжеловато. Неактуальное направление: старые ушли, молодых не заманишь.

Может быть в силу этого или из-за общей неразберихи, но афганская политика у нас оглушающе противоречивая, а точнее ее нет от слова совсем. Существует два течения мысли: признать талибов или не признавать. Первую продвигает МИД в лице спецпредставителя президента по Афганистану Кабулов. Вторую - Совбез РФ. Так как два медведя в одной берлоге не уживутся, то и какого-то компромисса пока не наблюдается: "казнить нельзя помиловать".

Между тем "за речкой" идут ожидаемые и неожиданные процессы. Иногда смешанные. Например, Россия вдруг со значительной скидкой подписалась ежегодно отгружать кабульскому режиму около 1 млн тонн бензина, порядка 1 млн тонн дизельного топлива, 500 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа, 2 млн тонн пшеницы. Это был неожиданный ход. Но вот то, что даже первые партии этого добра сразу по вполне рыночным ценам попали на рынки Пакистана и контролировал это большой чин из "Талибана" было вполне себе ожидаемым.

Или возьмем расхожие понятия о ненависти "учеников" к вашингтонскому обкому. Ненависть ненавистью, но в последние полгода спецрейс Кабул-Доху перешел на конвейерные рельсы. Ведь именно там, в тихом Катаре, спокойно и конфиденциально общаются ребята с "Талибан" и лощеные бисексуалы из Госдепа США.

Формально считается, что кабульчата просят разморозить несколько миллиардов долларов своих активов, дабы накормить голодный народ. А им в ответ: пустите девочек в школы, а женщин на тяжелые работы, и вообще проведите гей-парад. Тогда у вас наступит демократия и мы, возможно, дадим вам немного золотых монет. "Ноу", - отвечали "ученики", понимая, что их казнят прямо в центре Кабула. "На ноу и денег нема", - отвечают госдеповцы.

На днях и Китай отказался кормить голодных афганцев. "Америка принесла хаос, пусть Америка и платит", - сказали расчетливые дети бога Тяну. Что-то у них, видимо, не срослось по концессиям на месторождения.

Примечательно, что на последний т.н. "Московский формат", на который ранее талибы без власти приезжали, как к себе домой, прошел без них. С десяток стран обсуждали, что им делать с Афганистаном без представителей реальных властей Афганистана. Сюрреализм вместо нормальности.

Никакого зверя нельзя загонять в угол. Не стоит. Огрызнется так, что мало не покажется. А тем более, нельзя загонять в угол целый народ, который, кстати, так и не смог никто покорить. Эти "ученики" такой урок могут устроить в Средней Азии, что сам Аллах заплачет.

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