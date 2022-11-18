Руки бога Си

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18 ноября 2022, 08:49 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

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Верховный бог китайцев - Тянь изображается в виде человека: никаких шести рук, никаких двух голов, никакой пасти дракона. Однако забот у него немало: он отвечает за всемирную погоду, поведение и чувства всех людей, природные явления. Дел столько, что двух рук не хватает. А тут ещё дела земные, огромное миллиардное хозяйство верующих в КПК и Тяня одновременно. И всем надо помочь, направить, вразумить. Да и недоброжелателей Поднебесной приструнить. Показать, кто в доме хозяин, чьи в лесу шишки.

Как мы уже писали в материале "США и Китай поделили мир на двоих?" господин Байден и товарищ Си проговорили на саммите "двадцатки" более трех часов практически наедине. Видимо, обсуждали виды на урожай, то есть простите, на экспорт украинского зерна. Что в итоге? Сделку продлили. Поговорили о мирном небе над головой. Из мировых СМИ сразу выдуло ядерную риторику и проблемы Тайваня. Обсудили культурно-финансовые вопросы. По странной случайности тут же заработал вертолетный туристический маршрут Пакистан-таджико-афганская граница, которым полетели бородатые туристы с "АКМ" вместо чемоданов.

Впечатляющей вышла и официальная встреча Си и Байдена или Байдена и Си. Китайский председатель спокойно стоял на месте, сделав два шага навстречу американскому президенту, пока тот семенил по стариковски. А затем пытался отделаться от навязчивого рукопожатия "человека номер один". Вообще создавалось ощущение, что Си сейчас достанет белый платок и протрет руки. Но воспитание взяло вверх.

Кстати, вероятно, он даже пожалел, что у него не шесть рук, как у Бога Шиву. Например, когда Си как сосунка отчитал канадского премьера Трюдо за то, что тот взял и слил в СМИ темы их не афишируемой встречи. В русском переводе звучит слово "это неуместно". Знатоки китайского переводят слова Си от "это неприемлемо" до "это переходит все границы". Трюдо что-то проблеял в ответ, но Си практически заставил себя пожать ему руку, закончив тем самым разговор и величаво удалился. Интересно, давно с такой снисходительностью говорили с ближайшим союзником США?!

Но это, конечно, все лирика. Нюансы большой игры. Ставки в которой настолько высоки (если не мировое, то полумировое господство!), что какой там Тайвань, Канада или Незалежная?! Пешек в большой игре жалеть не принято. Впрочем, как и более тяжелых фигур. Типа нас. Ферзь с ладьей сильнее, чем без ладьи. Потому российскую ладью и надо было заманить в украинскую вилку.

Мы для всей "наты", скажем прямо, противник слабенький. А вот через нас прощупать Пекин, который, кстати, нынешние украинские власти кинули на миллиарды долларов, национализировал в том числе и "Мотор Сич", это для Вашингтона такая разведка боем. Пекин занял позицию: "Моя хата с краю", говоря каждой стороне то, что она хочет услышать. Но все все понимают.

Мы же с Китаем просто из-за географического положения обречены либо воевать, либо делать вид, что "равноправно" дружим. Когда-то Союз мог позволить себе не замечать страну велорикш. Ныне же: ВВП РФ стабилен в районе 1,5 трлн. долларов, ВВП Китая в 2020 - в десять с лишним раз больше и рост 5-7 процентов год также стабилен, как наша стагнация. Внешнеторговый оборот за восемь месяцев составил 117 млрд. долларов. Вроде неплохо, но если заглянуть в структуру: мы им нефть, они нам телефончики. И даже это не очень страшно.

Негативна сама тенденция. На днях один наш чиновник заявил, что на внутреннем рынке 40 продукции "маде ин Чина" и рост продолжается, и "это хорошо". Если нас и в дальнейшем будут воспринимать, как сателлита Пекина, то на нас будут сыпаться "разведки боем" и за себя, и за того парня. Если же успокоимся, начнем перестраивать экономику на собственные рельсы и примем временный статус региональной сверхдержавы, провозгласим политику разумного эгоизма, то чужие шишки перестанут сыпаться на наши головы. И мы будем отвечать только за себя. Давно бы уже пора!

Китайских императоров, пока они были, называли "Тянь-цзи" или "сын неба" по русски. Товарищ Си ныне обладает властью большей, чем древние императоры. Но больше власти - больше забот. Страшно подумать, но от него зависит мирное небо над всей планетой. То есть, он стал как Тянь, отвечать за небо. Поэтому премьер Трюдо гордитесь, что вам пожал руку сам Бог!

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