Зерновая сделка: «Продлить нельзя оставить»

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 ноября 2022, 08:33 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Итак "черноморская инициатива" или "зерновая сделка", или "продовольственный фарс" автоматически пролонгирована еще на 120 дней. Автоматически, потому что ни одна из сторон-подписантов не выказала свое "фи". А не выказала, потому что она выгодна всем: ООН, Турции, Украине. Невыгодна только нам. Почему промолчала Россия - секрет Полишинеля.

Про эту сделку, не говорил только ленивый. Поэтому вкратце. Россия пропускает суда с зерном из украинских портов по Черному морю куда им заблагорассудится, ООН в ответ помогает разблокировать наше зерно и удобрения, застрявшие в Европе. Турция выступает гарантом и благодетелем. Ах, да, нам должны разрешить заполнить аммиакопровод в Одессу и отгружать аммиак покупателям.

Это внешняя канва событий. Теперь следим за руками международных наперсточников. Украина отгружает свое (говорят, кстати, национализированное зерно за доллары и оружие). То есть одна из сторон вооруженного конфликта в разгар СВО зарабатывает бабло при непротивлении противника, чтобы покупать ВВТ, которая убивает солдат и офицеров этого самого непротивленца-противника. Нонсенс? Нет, современная нормальность.

ООН говорит, что наши зерно и удобрения никто не задерживает, но почему-то Ллойд суда с ними не страхует, без страховки "низя", а заставить Ллойд силенок не хватает. Зато ООН в шоколаде, так как "помогает беднейшим странам", танцующим танец "Месье, же не манс паси жур".

Наш друг Эрдоган (таких друзей за шкирку, да в музей!) заворачивает часть украинского зерна к себе на мукомольню, за это отдает Киеву ударные беспилотники и что-то там еще убийственное для нашей армии. При этом он "надежный парень" и вообще брат российского народа. В общем, ничего личного.

А мы? Бьемся за право куда-то спихнуть зерно и удобрения, которые непонятно кому принадлежат, но не конкретно Российской Федерации. Последнее вообще точно частникам. Бьемся за аммиак, хотя картинка, что по территории СВО прокачивается ядовитая жидкость первого класса опасности, готовая рвануть от шальной пули, очень напоминает кафкианский бред. И главное: вопрос "зачем оно нам надо вообще? Какой наш профит?" не ставится от слова совсем. "Надо Федя, надо!".

И хотя даже человеку, который только изредка вспоминает как это: "думать", все понятно, но вслух никто ничего не говорит. Ну и мы не будем.

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