Мировым аферистом обозначен только Гегемон, а всех остальных не должно быть

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 ноября 2022, 13:24 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: globallookpress.com

Зыгмунтовичь бегал 300 дней: сооснователя финансовой пирамиды Finiko схватили в Эмиратах. Генпрокуратура уже готовит экстрадицию в Россию. Вот только вернут ли вкладчикам миллиарды?

Интерпол задержал беглого «казначея» и самого загадочного из сооснователей финансовой пирамиды Finiko, только официальный ущерб от которой превысил 5 млрд рублей, Зыгмунта Зыгмунтовича. Главарь пирамидного супер-аферизма задержан в ОАЭ. В арабской тюрьме подозреваемый в создании одной из крупнейших финансовых пирамид томится с 6 сентября. В ОАЭ из РФ уже направлен запрос об экстрадиции. Эксперты уверены: избежать отправки в Россию Зыгмунтовичу почти нереально — арабы выдают нашей стране беглецов на раз. Слить товарища силовикам могли его подельники по Finiko Эдвард и Марат Сабировы.

Вот мои размышления на этот счёт.



1. Неужели жертвам пирамид раздадут их деньги? Получается, что проигравшим игрокам в казино возвратят деньги? А значит, они опять будут ходить в такие казино. Так лохомания не излечивается! Только жёсткая стрессотерапия эффективна!



2. Когда-нибудь мы узнаем покровителей сверху? Так просто эти молодые аферисты и шалопаи не были бы долго уверенными.



3. Деньги этой пирамиды, видимо, уже прибрали мировые долларовые аферисты, аффилированные к США, которые заправляют долларом, припечатывают его где надо и отнимая его у кого надо, и отдавая кому надо! Россия как изгой вряд ли получит.



4. Сейчас подросла иная партия молодых аферистов, которая зарабатывает на войне. И США на этот счёт уже взялись за Украину. Мировым аферистом обозначен только Гегемон и только ему разрешено.



5. Похоже на то, что российская экономика немного очищается от своих внутренних афер и аферных инвестиций. В мутной воде войны на этот счёт нужен глаз да глаз. Но надолго ли? Ментальность - нечто трудно вытравливаемое!

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции