Оболганный руководитель страны

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16 ноября 2022, 16:05 Владимир Корнилов, доцент, к.э.н., город Ярославль

40 лет назад 10 ноября 1982 г. ушел из жизни Леонид Ильич Брежнев — политик, охарактеризовавший свою эпоху «развитым социализмом». Тональность опубликованных статей по этому поводу в основном носила иронический характер и воспроизводила оценку его государственной деятельности, сформулированную либерал-демократами в перестроечный период. Она являлась язвительной якобы о «суперстаром» лидере в павшем при нем в застой СССР. Л. И. Брежнев — из тех государственных деятелей, который совершенно не заслуживает такой характеристики. Он был открытым, жизнерадостным человеком, простым для советских людей и жестким для врагов, которые посягали на суверенитет страны.

Леонид Ильич Брежнев родился 19 декабря 1906 года в селе Каменском Екатеринославской губернии Российской империи (ныне одноимённый город Днепропетровской области Украины) в семье потомственных рабочих Ильи Яковлевича Брежнева и Натальи Денисовны Мазаловой. В своих мемуарах он писал: «…. По национальности я русский, по происхождению — коренной пролетарий, потомственный металлург». По окончании Курского землеустроительно-мелиоративного техникума работал землемером-землеустроителем в Курской, Уральской и Белгородской областях, а также в Белоруссии. В эти годы был принят в ряды ВКП (б). С октября 1935 года служил в РККА в Дальневосточном крае. Учился на курсах моторизации и механизации Красной Армии, по окончании которых получил своё первое офицерское звание — лейтенант. В мае 1937 года Л.И. Брежнев был избран заместителем председателя Днепродзержинского горисполкома, а весной 1941 года секретарём Днепропетровского обкома КП (б) Украины по оборонной промышленности. Когда началась Великая Отечественная война, он был назначен начальником группы особого назначения при ВС Южного фронта. За активное участие в боевых действиях и проявленное мужество бригадный комиссар Брежнев в 1942-1943 гг. был награждён орденами Красного Знамени и Красной Звезды. В 1943 году участвовал в освобождении Новороссийска. В период подготовки операции по освобождению города не раз бывал с морским десантом на окружённый с суши фашистами плацдарм «Малая земля» на западном берегу Цемесской бухты. Однажды Л.И. Брежнев чуть не погиб. Сейнер, на котором он плыл, напоролся на мину, полковника выбросило в море, где его подобрали матросы. Фронтовой корреспондент С. Борзенко в статье «225 дней мужества и отваги» («Правда», 1943 год) писал: «В отбитии наступления немцев активное участие принимал начальник политотдела 18-й армии полковник тов. Брежнев. Расчёт одного станкового пулемёта (рядовые Кадыров, Абдурзаков, из пополнения) растерялся и не открыл своевременно огня. Два взвода немцев, воспользовавшись этим, подобрались к нашим позициям на бросок гранаты. Тов. Брежнев физически воздействовал на пулемётчиков и заставил их вступить в бой. Понеся значительные потери, немцы отступили, бросив на поле боя несколько раненых». Генерал-майор Л.И. Брежнев участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве, шёл во главе колонны вместе с командующим фронтом генералом армии А.И. Ерёменко. Если открыть базу «Бессмертного полка», то с удивлением обнаруживаешь, что в ней нет данных о Л.И. Брежневе как боевом офицере, отличавшемся личным мужеством и храбростью.

После окончания войны он - первый секретарь Запорожского обкома и первый секретарь Днепропетровского обкома партии КП(б) Украины (назначен по рекомендации Н. С. Хрущёва). Руководил восстановлением разрушенных во время войны предприятий и Днепрогэса. 7 декабря 1947 года, за успехи в возрождении металлургического завода «Запорожсталь», Л.И. Брежнев получил первый орден Ленина и медаль «За восстановление предприятий чёрной металлургии Юга». 2 апреля 1951 года избран первым секретарём ЦК КП (б) Молдавии. По рекомендации Сталина на XIX съезде КПСС избирается членом ЦК, а на пленуме ЦК - секретарём ЦК и кандидатом в члены Президиума ЦК партии. После смерти Сталина Л.И. Брежнев - заместитель начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-морского флота. По свидетельствам П.А. Судоплатова и генерала армии К.С. Москаленко Л.И. Брежнев был в числе 10 вооружённых генералов, вызванных в Кремль 26 июня 1953 года для ареста Л. П. Берии. В 1954 году по предложению Н.С. Хрущёва Л.И. Брежнев переводится в Казахскую ССР, где сначала работает вторым, а с 6 августа 1955 года — первым секретарём ЦК КП Казахстана. За энергичное и умелое руководство освоением целинных и залежных земель, получил медаль «За освоение целинных земель». Будучи первым секретарём ЦК КП Казахстана, Л. И. Брежнев участвовал в решении вопросов строительства «Научно-исследовательского испытательного полигона № 5» Министерства обороны СССР (космодрома Байконур). Он писал: «Специалисты хорошо понимали: быстрее, проще, дешевле было бы обосноваться на Чёрных землях. Здесь и железная дорога, и шоссе, и вода, и электроэнергия, весь район обжитой, да и климат не такой суровый, как в Казахстане… Постепенно обоснованное решение складывалось и у меня самого. Центральный Комитет партии выступил за первый вариант — казахстанский… Жизнь подтвердила целесообразность и правильность такого решения: земли Северного Кавказа сохранены для сельского хозяйства, а Байконур преобразил ещё один район страны». В феврале 1956 года он был переведен в аппарат ЦК КПСС, став секретарем ЦК КПСС по оборонной промышленности, курируя вопросы военно-промышленного комплекса и развитие космической техники. За подготовку первого полёта человека в космос Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 года удостоен звания Героя Социалистического Труда (Указ от 17 июня 1961 года не публиковался).

К 1964 году репутация Н.С. Хрущева, как руководителя страны, резко упала. Народ бурлил: «Мол, он утверждает о приближении коммунизма, а в стране — очереди за хлебом и рост цен на основные продукты питания». 14 октября 1964 года состоялся Пленум ЦК КПСС. Он удовлетворил просьбу Хрущёва Н.С. об освобождении его от обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС, члена Президиума ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья. Пленум ЦК КПСС избрал Первым секретарём ЦК КПСС Л.И. Брежнева. Тогда было провозглашено возвращение к «ленинским принципам коллективного руководства. По мнению историков, в те годы руководство страной было действительно коллективным. Л.И. Брежнев на заседаниях Политбюро КПСС или по телефону созванивался с членами этого высшего политического органа в Партии при осуждении того или иного вопроса и советовался, подчас уступая им в интересах дела. В перестроечные годы ходила версия, что партийная элита выдвинула его, потому что «бонзам» был выгоден слабый, податливый руководитель «без хребта». На самом деле это не так. Просто в окружении Н.С. Хрущева мало кто обладал таким управленческим опытом в масштабе страны, как Л.И. Брежнев. Он работал в четырех союзных республиках, две из них — возглавлял и успел приобрести соответствующий опыт в большой политике на посту «советского президента» — Председателя Президиума Верховного Совета СССР. К тому же он считался специалистом по «оборонке» и был достаточно популярен в армии.

В эпохе Брежнева можно выделить два этапа, первый из которых был весьма успешен. В 1960-е - 1970-е годы валовой общественный продукт вырос примерно на 350%, промышленная продукция — на 485%, сельскохозяйственная — на171%. Благосостояние советских граждан значительно улучшилось. Большинство семей получило возможность приобрести холодильники, телевизоры, стиральные машины, радиоприёмники. Они могли себе позволить и «шесть соток» с домиком, и летний отдых у моря. В 1967 году страна перешла на пятидневную рабочую неделю. Трудодни в колхозах были заменены ежемесячной денежной оплатой. В СССР был реализован ряд масштабных инфраструктурных и энергетических проектов: поставлен под промышленную нагрузку первый гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС, введены в строй десятки других гидроэлектростанций, атомных реакторов, новые автомобильные и железные дороги, химические, металлургические и машиностроительные заводы. БАМ, последняя великая стройка «развитого социализма», вопреки скептицизму экономистов-либералов начала 1990-х, в наше время загружен на 105%.

По инициативе Л.И. Брежнева, день 9 мая с 1965 года стал нерабочим. День Победы стал вторым государственным праздником после Дня Великой Октябрьской социалистической революции. 8 мая 1967 года у Кремлевской стены в Александровском саду был открыт официально мемориальный архитектурный ансамбль. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев зажег Вечный огонь от факела, который ему передал Герой Советского Союза А. Маресьев. Произошло значительное расширение объёма льгот для ветеранов Великой Отечественной войны, а также был расширен круг лиц, которые причислялись к ветеранам. Во времена Брежнева СССР достиг паритета с «вероятным противником» по ракетно-ядерному оружию, получил современный флот и укрепил свои военно-политические позиции на Кубе, во Вьетнаме, в Африке. При нем воздушно-десантные войска, сильно урезанные при Хрущёве, приобрели приоритетное развитие: советские десантники получили такую технику, какой не было ни у одной из стран НАТО. Леонид Ильич любил ВДВ, называя их «дальнобойной артиллерией ЦК КПСС».

В этот период времени Л.И. Брежнев, уделяя много внимания вопросам укрепления положения СССР на международной арене, встречался с американскими президентами Р. Никсоном, Д. Фордом, Д. Картером. Л.И. Брежнев заявлял, что капиталистические страны перешли от идеологии «сдерживания коммунизма», предложенной американским президентом Г. Трумэном в середине 40-х годов ХХ века, к идее «мирного сосуществования». По итогам встреч были подписаны соглашение о предотвращении ядерной войны, неприменении ядерного оружия, Договора о сокращении стратегических вооружений и об ограничении стратегических наступательных вооружений (договор ОСВ-2). 1 августа 1975 года Брежнев в Хельсинки подписал Хельсинкские соглашения, которые подтвердили нерушимость границ в Европе. Это явилось огромным успехом советской дипломатии. ФРГ до этого не признавала Потсдамские соглашения 1945 года, изменившие границы Польши и Германии, и не признавала наличие ГДР. Министр иностранных дел СССР А.А. Громыко весьма положительно отзывался о манере поведения Брежнева и его переговорной тактике на встречах «в верхах». По его воспоминаниям, Леонид Ильич вёл себя доброжелательно, но сдержанно, не давил собеседника, но и не поддавался его эйфории и уловкам, говорил немного, но веско, обобщённо, высказывал соображения стратегического характера, серьёзные детализированные обсуждения перекладывал на сидящих рядом профессионалов. Напряжённую ситуацию всегда умел разрядить остроумной шуткой. По свидетельству сопровождавшего генсека личного фотографа В. Мусаэльяна, во время беседы с британским премьером Г. Вильсоном произошёл забавный эпизод. Закуривая трубку, Г. Вильсон никак не мог сообразить, куда поставить свой кейс. Брежнев тут же ему помог и при этом пошутил: «Все секреты Англии у меня в руках!».

Второй этап эпохи Брежнева (середина 70-х до начала 80-х гг.) характеризуется неоднозначно в его государственной деятельности. В начале 1976 года он перенёс клиническую смерть. После этого случая он так и не смог физически восстановиться. Его тяжёлое состояние и неспособность стратегически управлять страной становились всё очевиднее с каждым годом. 23 марта 1982 года в Ташкенте во время осмотра им корпуса авиазавода на него и на шедшую за ним делегацию обрушилась балка из-за того, что мостки вокруг самолётов были переполнены людьми. Он получил тяжёлые травмы, в результате которых здоровье генсека было окончательно подорвано. Родные Леонида Ильича вспоминали, как уже больной Л.И. Брежнев, понимая свои физические и интеллектуальные возможности, просился в отставку, но его окружение, не желавшее перемен в своем карьерном положении, удерживало его на посту главы государства.

После прихода к власти М.С. Горбачёва в 1985 году с его подачи эпоху Брежнева стали называть незаслуженно «застоем». Да в последние годы правления Брежнев перебарщивал с орденами и славословиями в свой адрес. В противоположность сталинскому «культу личности», эпоху Брежнева именовали «культ без личности». В перестроечные годы либерал-демократы во главе с Горбачевым и Яковлевым вменяли ему вторжение в Чехословакию в августе 1968 году, в декабре 1979 года ввод ограниченного контингента советских войск на территорию Афганистана. Его резко критиковали за бархатную реабилитацию Сталина, начавшуюся в 1965-м, ссылку А.Д. Сахарова в город Горький, выдворение А.И. Солженицына, политические репрессии против инакомыслящих, возникший дефицит по ряду продовольственных товаров. Что можно по этому поводу сказать, особенно с позиции сегодняшнего дня. Не прояви, например, тогда Л.И. Брежневу твердой выдержки и политической цепкости, то содружество социалистических стран исчезло бы в те годы. Так, главной причиной распада социалистического лагеря и распада СССР – полное отсутствие политической воли у М.С. Горбачева в геополитической борьбе с коллективным Западом во главе с США. Мы видим, когда не стало ни СССР, ни стран социализма, США ни на йоту не изменило своего поведения в своих геостратегических интересах. Наоборот, в противостоянии с Россией, как наследницей СССР, сделала все, чтобы с помощью своих агентов влияния и их консультантов из числа ЦРУ экономически, психологически и духовно ослабить ее. С другой стороны, как никогда, в свою орбиту русофобской политики включила не только страны Западной, но и Восточной Европы. А из Украины Америка фактически сделала государство крестоносцев в XXI веке, военная машина которого направлена на уничтожение России и геноцид ее народов. Вот от чего тогда Л.И. Брежнев спас нас в геополитическом противостоянии с Западом.

Что касается «бархатной реабилитации Сталина», то, думается, настало время официальной реабилитации имени Сталина. Мы как благодарные потомки, а не Иваны, не помнящие родства, обязаны это сделать. Перефразируя слова Мао Цзэдуна, мы должны вернуть себе такой меч, как Сталин, который по вине Хрущёва оказался в руках врагов России и которым они разят нас каждый день до сих пор. Борьба в целом за сталинскую модель государства в экономическом, политическом и культурно-духовном отношении (при этом помня перегибы в его репрессивной политике) есть важнейшее условие выживания России в современном мире.

Те, кто осуждает Брежнева за его отношение к академику А.Д. Сахарову, то, видимо, слабо представляют себе взгляды того, как политика-дилетанта, не отвергая его заслуг как выдающегося физика-ядерщика. Рассмотрим его предложение А.Д. Сахарова о новом варианте Конституции для нашей страны под названием «Конституция Союза советских республик Европы и Азии». Республики могут иметь республиканскую денежную систему наряду с союзной денежной системой, обладают полной экономической самостоятельностью. Республики имеют собственную, независимую от Центрального правительства систему правоохранительных органов. На территории республик государственным является язык титульной нации. Что касается Российской Федерации, то в ней, по его мнению, каждая титульная нация и народ должны иметь свою государственность и право на выход из РСФСР. Парад суверенитетов автономных республик (Татарстан, Башкорстан, Якутия и т.д.) в Российской Федерации, последовавший после распада СССР, вполне соответствовал сахаровской концепции будущего государственного устройства России. К чему это могло в конечном итоге привести, граждане убедились на примере кровопролитной в течение нескольких лет войны на территории Чечни, унесшей жизнь нескольких десятков тысяч людей. Рассмотрим публицистическую статью А.И. Солженицына «Как нам обустроить Россию», над материалами которой он работал продолжительное время и опубликовал в г-те «Комсомольская правда» 18 сент. 1990 г. Вот одна из выдержек из его статьи. «И так я вижу: надо безотложно, громко, четко объявить: три прибалтийских республики, три закавказских республики, четыре среднеазиатских, да и Молдавия, если ее к Румынии больше тянет, эти одиннадцать - да! - НЕПРЕМЕННО И БЕСПОВОРОТНО будут отделены». Он своим авторитетом лауреата Нобелевской премии освятил развал СССР. Сегодня некоторые из них (прибалтийские республики, Молдавия, Грузия - американские форпосты в борьбе с Россией), другие, среднеазиатские, вполне могут стать ими при определенной ситуации, а Азербайджан – сателлит Турции, векового оппонента России на Кавказе и в Крыму. С высоты сегодняшнего дня невольно приходишь к мысли, что в сегодняшней трагедийной ситуации, в которой оказалась современная Россия, повинны «властители дум», подобные Сахарову и Солженицыну. Выражаясь словами дореволюционного видного политика историка П.Н. Милюкова, можно сказать об их деяниях: «Что это — глупость или измена?». Выражаясь словами дореволюционного видного политика историка П.Н. Милюкова, можно сказать: «Что это — глупость или измена?». Как не оценивай поступки этих деятелей и им подобных, но именно они сыграли роль «пятой колоны» в разрушении СССР. Позднее в своих мемуарах «Изменившийся мир» Президент США Джордж Буш - старший откровенно подчеркнул: «Одержана величайшая победа над СССР, причем руками его внутренней оппозиции» (выделено нами – В.К.). Теперь всем стало очевидно, что Запад действовал в России руками «агентов влияния».

Другой характерной чертой брежневской кадровой политики, которая приводилась в пример доказательства «застоя» при нем, была несменяемость кадров: когда многие руководители министерств и ведомств, союзных республик и регионов занимали свои посты на протяжении нескольких десятилетий. Однако на счету Л.И. Брежнева, несмотря на просчеты с Щелоковым, Рашидовым и др., немало и кадровых удач. Многие ключевые министры и руководители республик и регионов, получившие его поддержку, в том числе и в нашей Ярославской области, вошли в историю образцовыми руководителями.

Отсутствие некоторых продовольственных товаров на прилавках магазинов, считаем, был следствием не столько их недопроизводства, сколько результат действия тех руководителей, которые, как агенты влияния, задолго стремились дискредитировать систему социалистического хозяйствования в глазах советских граждан, чтобы их психологически и идеологически подготовить к трансформации общества в капиталистическую. В качестве доказательства сошлемся на автора «Катастройки» А. Яковлева. «После XX съезда в сверхузком кругу своих ближайших друзей и единомышленников мы часто обсуждали проблемы демократизации страны и общества. Группа истинных, а не мнимых реформаторов разработала (разумеется, устно) следующий план: авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму. А затем, в случае успеха, Плехановым и социал-демократией бить по Ленину, либерализмом и «нравственным социализмом» — по революционаризму вообще. Оглядываясь назад, могу с гордостью сказать, что хитроумная, но весьма простая тактика — механизмы тоталитаризма против системы тоталитаризма — сработала».

Социологические опросы последних лет показывают, что в обществе превалирует одобрительная оценка политики Брежнева и его эпохи. Среди экспертов распространено мнение, что первое брежневское десятилетие можно считать лучшим временем для нашей страны в ХХ веке. И если бы Л.И. Брежнев, перенесший серьезные заболевания в 1976 году и в последующие годы, ушел бы из большой политики своевременно, то его можно было бы признать самым эффективным лидером страны в послесталинский период.

PS. «На стене одноклассников» на Украине женщина разместила коллаж из фотографией советского государственного и партийного деятеля Леонида Брежнева и текстовкой: «Если в Украине убрать барыг у власти, то через пять лет люди скажут — а зачем нам Европа?». Украинку осудили за это к пяти годам лишения свободы с заменой на испытательный срок в один год.

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