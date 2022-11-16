Национализация стратегических отраслей – объективный процесс в условиях СВО и войны с НАТО

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 ноября 2022, 12:26 Юрий Воронин, доктор экономических наук, профессор, зам. Председателя Совета министров Татарской АССР; Первый зам. Председателя Верховного Совета РСФСР; депутат Государственной Думы (2 созыва)

Любая война, как свидетельствует мировой опыт, неминуемо требует национализации стратегических отраслей промышленности, формирование военно-промышленного и хозяйственного управления особого типа. Так поступали все страны в периоды больших войн.

Если не прятать голову в песок, то российская спецоперация на Украине, глобальные военные, санкционно-экономические и политические вызовы давно переросло в большую войну с США, коллективным Западом и НАТО. Поэтому, если Россия хочет выиграть эту войну, ей придётся централизовать и мобилизовать экономику и все, что на нее работает, на военный лад, объединить все разрозненные экономические процессы в единый народнохозяйственный организм. (См.: («Аргументы недели», 01.03; 11.03;11.05; 23.10). Как ни оттягивай это политико-экономическое решение, его придётся принимать.

Нужно честно признать, что Украина опередила Россию в этом важнейшем политико-экономическом вопросе. Киев сформировал жесткую систему военно-хозяйственного управления страной, которая по сути является аналогом ГКО СССР в период Великой отечественной войны.

На Украине в связи с российской спецоперацией начался реальный переход экономики на военные и мобилизационные рельсы, сопровождающиеся национализацией не только предприятий ОПК, но и топливно-энергетического комплекса, а также других стратегических отраслей промышленности, даже связанных с местными олигархами.

Так, принудительно отчуждены в собственность государства акции ПАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ», ЧАО «Запорожтрансформатор». Отчуждены даже акции крупнейшей нефтедобывающей компании страны «Укрнафта», принадлежащих компаниям Игорю Коломойскому – протеже Зеленского в президенты!

Киев предупредил, что возьмет под контроль государства и другие кампании, если их руководство не будет оказывать необходимой поддержки в ходе военной операции.

Подчеркнем особо, что процесс национализации на Украине стал возможным благодаря принятому в сентябре закону о принудительном изъятии имущества в условиях военного или чрезвычайного положения на основании решения Ставки верховного главнокомандующего Украины.

Мобилизационная модель управления экономикой Украины позволила быстро направлять необходимые средства и силы на решение задач стратегического и тактического характера.

Не потому ли такую бешеную активность развивают российские олигархи, понимая, что пройдет ещё немного времени продолжения СВО и государство примется за них? Страна непременно задаст вопрос: а почему у нас в военное время стратегические отрасли принадлежат частникам, и они наживаются на войне? Почему всегда их личный интерес побеждает национальный? Пример тому – увеличение частными предприятиями и торговлей на 200-300% цен на обмундирование после объявления 21 сентября о частичной мобилизации. Пока же Россия отстает от решения этого вопроса. Возникает вопрос: почему?

Известно, что основной объем западной военной и материальной помощи киевскому режиму (до 90%), поступает по железной дороге из Польши и Словакии. После блокады авиасообщений, морских перевозок и международного автотранспорта железная дорога, выведенная за пределы западных санкций, осталась единственным логистическим экспортно-импортным коммуникатором. Почему этот логистический коммуникатор работает до сиз пор? Ведь эти пути находятся в радиусе действия тактических ракет и ВКС, уничтожить которые можно двумя-тремя точечными ударами по известным координатам.

Однако, вопреки логике военных действий, этого не происходит. Пока не зафиксировано ни одной попытки ВС РФ любыми способами блокировать поток американских и европейских вооружений, поступающих в распоряжение фронтовых частей ВСУ.

А логика весьма проста. По упомянутым железнодорожным трассам на Запад эшелонами вывозятся экспортные товары и продукция, произведенные на предприятиях украинских олигархов и их российских партнеров. По статданным Украины, более 900 объектов на Украине принадлежат российским олигархам.

Вероятно, именно этим объясняется позиция большей части российского олигархата и многих наиболее влиятельных фигурантов российского списка Форбс по отношению к гибридной агрессии США и коллективного Запада против России.

Помогать бороться с коллективным Западом и НАТО отечественная олигархическая элита вести не хочет, обрекая российское государство на тяжелые последствия, а фактически на унизительный проигрыш и потери в живой силе в СВО.

Политическое руководство страны должно, наконец, понять, что в сложных условиях тотальной войны коллективного Запада против России, олигархическая элита не является опорой власти.

Нынешняя российская элита полностью встроена в западную, тесно связана с олигархами Украины, смотрит и ориентируется на Запад, где у неё капитал, собственность, недвижимость и семьи (68 из 100 богатейших людей России уже вывезли семьи на Запад). Более 70% активов крупного частного российского капитала зарегистрировано в офшорных юрисдикциях. По данным американского Минфина, даже после начала СВО и ужесточения санкций, замораживания российских валютных резервов, размещенных в ценных бумагах США, потери более 300 млрд долларов, пятая колонна России только с марта еще вложила в ценные бумаги США более $15 млрд, а всего за этот год из страны утекут рекордные $260 млрд. Но и этого российской пятой колонне оказалось мало. В Федеральном бюджете на новый 2023 год заложено новое «бюджетное правило»: изъятие бюджетных доходов на скупку иностранной валюты, то есть вновь инвестирование не отечественной экономики, а иностранной (!?).

В этих условиях проигрывает и российская политическая власть, которая опирается на эту олигархию, затягивая мобилизационный процесс. Объективно возникает необходимость национализации стратегических отраслей промышленности, предприятий ОПК, формирование военно-промышленного и хозяйственного управления особого типа.

С политико-экономических позиций российская национализация – это, во-первых, реальная национализация отечественной элиты, изъятие у неё и связанными с ними высшими чиновниками, чьими кошельками олигархи являются, руля управления.

Во-вторых, национализация – это естественно потеря денег олигархами. Раз это так, то олигархия и связанные с ней чиновничество усиливают давление на президента по поводу требований выпрашивания мира на любых условиях. Они - олигархат вместе с обслуживающими их чиновниками - всё больше становится пятой колонной, агентом глобалистов в России.

В-третьих, надо, наконец, понять, что финансовая зависимая Россия от олигархического западного капитала не сможет обеспечить России выиграть битву за суверенитет, сохранение территориальной целостности страны. И с этих позиций офшорная российская аристократия всё активнее требует от президента заключения мира на любых условиях.

Если не закрывать глаза черной пеленой, каждый день спецоперации усиливает необходимость и неизбежность российской национализации. Более того, в условиях тотальной экономической войны и СВО действующая модель российского олигархического капитализма и порочная ныне действующая система управления не смогут обеспечить России быструю победу на Украине и эффективно противостоять давлению коллективного Запада. Даже после начала СВО российская система управления продолжает действовать как будто ничего не произошло, соответствовать периоду мирного времени.

Созданный Координационный совет представляет собой довольно рыхлую структуру и фактически дублирует положение о правительстве, которое лихорадочно пытается латать дыры в бюджете и обходить санкционные барьеры.

Выбор, пока не включился народ, за высшей политической властью:

- либо она поймет объективную необходимость, что победа на Украине и в тотальной экономической войне против США и коллективного Запада не могут быть достигнуты без национализации стратегических предприятий и отраслей экономики, особенно оборонных и ускоренно проведет её;

- либо сдастся пятой колонне и заключит унизительный мир, отдав при этом не только ДНР и ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, но и Крым.

Первым политическим сигналом обществу об изменении гибельного для страны курса и начала перемен должна стать приватизация и восстановление, как это особо выделяется в разработанной нами «Программе вывода России из кризиса и переходу к устойчивому социально-экономическому росту», единой системы «ЕЭС России», являющейся становым хребтом народно-хозяйственного комплекса, основой вывода его на новый качественный уровень и фактором сохранения государственности и суверенитета.

В нынешних сложнейших условиях политико-экономического состояния России, в которое она впала за тридцатилетнее «реформирование», решение вопросов победы на Украине, ее демилитаризации и денацификации потребует жесткой национализации, а в системе управления - создание Национального (или Государственного) комитета стратегической безопасности (НКСБ) или Национального (или Государственного) комитета обороны (НКО) России с полнотой власти такой же, как ГКО СССР, образованного 30 июня 1941 года совместным постановлением Президиума Верховного Совета СССР, Совета Народных Комиссаров СССР и Центрального Комитета ВКП(б).

Именно новый Комитет, как чрезвычайный орган, получивший всю полноту власти в РФ, должен руководить всеми военными и хозяйственными вопросами в период войны. Это позволит быстро преодолеть растерянность и ведомственность органов власти в центре и на местах, сосредоточить в едином оперативном центре все важнейшие вопросы деятельности государства.

Ситуация объективно требует, чтобы возглавил новый Комитет, возложив на себя обязанности Председателя Правительства РФ, президент РФ, Верховный главнокомандующий В.Путин.

Слово за высшей законодательной и политической властью в стране – Федеральным Собранием РФ и лично В.Путиным.

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