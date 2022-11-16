Итоги саммита G20: все остались при своих мнениях​

1. Никакой новой и полезной информации. Обмен мнениями международных субъектов, которые и так звучали в СМИ. Все остались при своих мнениях. И главное Китай не изменил своему мнению! Это для нас полезно!
2. Экспресс-диагностика перед фото. Раскладка и так была видна и без этой диагностики.
3. Медленное воспитание терпимости международных субъектов к стране-изгою продолжается и есть перспективы.
4. Приоритетная возможность влияния на участников была у Украины. Насколько это влияние на участников эффективно покажет время.
5. Живой контакт: субъекты потрогали и понюхали друг друга.
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