США и Китай поделили мир на двоих?

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16 ноября 2022, 07:48 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Если международные форумы проводят, значит это кому-то нужно. Например, встретится и поговорить три часа с лишним на нейтральной территории. Собственно, уже можно констатировать, что саммит G-20 на Бали и был организован, чтобы господин Байден и бывший товарищ Си пожали друг другу руки на фоне флагов двух государств, проговорили наедине в несколько раз дольше назначенного времени и фактически объявили о том, что в полку международных жандармов прибыло. Китай встает в один строй с США.

Естественно, каждая страна, принимающая участие в таких ярмарках международного тщеславия, стремиться подать свое участие в них, как гвоздь программы. Та же страна кенгуру и крокодилов Денди выплескивает на своих жителей потоки информации о выдающемся вкладе, в борьбе за дело мира, во всем мире.

А президент страны в зеленой майке, которая вообще не входит в "двадцатку", вещает двадцать минут вместо положенных трех. Наш Сергей Лавров ему достойно, но кратко отвечает и на всякий случай или от греха быстренько улетает домой: "В гостях хорошо, но в Москве лучше".

Нет, конечно, Украина звучала на всех языках саммита. Не штука ведь, тема ограниченного применения ядерного оружия в зоне конфликта последние несколько недель главная мировая страшилка. Паника достигла предела и уже начала сдуваться. Но на всякий случай приняли итоговую резолюцию за все хорошее и против всего плохого. Мы тоже ее подписали, мужественно настояв на внесении одной фразы про "альтернативные точки зрения".

Но всем участникам и зевакам было понятно, что встреча Байдена и Си - это главное шоу индонезийского действа. Естественно, мировая непосвященная общественность никогда не узнает до чего договорились эти два милейших человека, на самом деле. Но даже из сознательно допущенных оговорок понятно, что геополитическая "монополярная" конфигурация мироустройства начинает дрейфовать. И, как бы не хотелось нам, но совсем не в "многополярную".

Судя по всему, Китай с его объемом внешней торговли за 10 прошедших месяцев в 411,6 млрд долларов США (рост на 19,3%, чем за аналогичный период прошлого года), с его монополией на производство редкоземельных элементов, с его крупнейшей армией мира и прочая, прочая, прочая стал настолько влиятелен, что игнорировать его требования на свой кусочек земного шара уже невозможно. И это и есть реал-политик.

Нет, будут еще словесные завесы насчет Тайваня, будут столкновения интересов в Африке, будут тихие протесты Индии. Все это еще будет, таковы правила большой игры. Но, вероятно, основной размен сфер влияния уже произошел и мы можем только гадать что подарил Пекин Вашингтону, а что Вашингтон отдал Пекину.

Обсуждалась ли на этих переговорах Россия и Украина? Наверняка. Но вот в каком контексте? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать расклад сил. У нас доминирует мнение, что России на Украине противостоит все "коллективное нато". И это соответствует действительности. Но зачем "нате" Россия? Диванные эксперты набросают кучу версий, например, про Арктику и ее запасы. Если отвечать кратко: то, первое, они еще будут неизвлекаемы лет сто. Стоимость извлечения безумная. Есть более дешевые варианты. Второе. Вы посмотрите, если получится, конечно, на реальных владельцев наших корпораций. Будете удивлены. Зачем завоевывать уже купленное?!

Но если поставить вместо одного неизвестного задачу по ослаблению Китая через противостояние на Украине, то пасьянс сходится, как родной. А вот в чем и как сходится читайте только на сайте "АН".

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