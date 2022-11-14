Иллюзии НАТО о состоянии тактической армии РФ и план, подобный плану Барбаросса

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 ноября 2022, 08:19 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Советник президента США по​ национальной безопасности​ Джейк Салливан​ посоветовал киевским властям задуматься «о​ своих реалистичных требованиях и​ приоритетах» для переговоров с​ Москвой. В​ частности, команду президента Украины, Владимира Зеленского, призвали пересмотреть свою позицию по​ поводу возвращению Крыма, сообщает The Wall Street Journal со​ ссылкой на​ двух европейских дипломатов.

Так, по​ данным издания, во​ время своего визита в​ Киев 4​ ноября Салливан дал понять Киеву, что нужно хотя​ бы казаться открытыми для переговоров. По​ его мнению, в​ таком случае у​ украинских властей появятся рычаги воздействия.

Вот мои размышления и предположения на этот счет:

1. Ожидание переговоров пока продиктовано лишь тревожным социумом и экономической прагматикой различных субъектов​.

2. Переговоры как таковые без их пунктов не имеют ценности. Устраиваемые пункты предстоящих договоров сторон отсутствуют, а значит разговор о переговорах пока беспредметен.

3. Сама дискуссия в СМИ о переговорах Украины и России не связана никак с самими переговорами, но имеет лишь следующие​ мотивы и ценности:

а) Тестирование субъектов информационными пробросами и получение ценной информации о состоянии субъектов (нужно знать пульс происходящего).

б) Военно-тактическое использование интервалов пониженной военной активности сторон, вызванных переговорами.

в) наличие переговоров, по сути, не изменяло характера боевых действий сторон, а лишь эффективно использовалось Украиной​ в весенний период. Это нужно помнить.

г) Вероятнее всего, у НАТО, в связи с событиями вокруг Херсона, появилась иллюзия значительной слабости тактической армии РФ и планы, подобные плану Барбаросса. Поэтому переговоры эти могут быть лишь средством для разрешения этих планов.​

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