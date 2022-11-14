Иллюзии НАТО о состоянии тактической армии РФ и план, подобный плану Барбаросса

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посоветовал киевским властям задуматься «о своих реалистичных требованиях и приоритетах» для переговоров с Москвой. В частности, команду президента Украины, Владимира Зеленского, призвали пересмотреть свою позицию по поводу возвращению Крыма, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских дипломатов.
Так, по данным издания, во время своего визита в Киев 4 ноября Салливан дал понять Киеву, что нужно хотя бы казаться открытыми для переговоров. По его мнению, в таком случае у украинских властей появятся рычаги воздействия.
Вот мои размышления и предположения на этот счет:
1. Ожидание переговоров пока продиктовано лишь тревожным социумом и экономической прагматикой различных субъектов.
2. Переговоры как таковые без их пунктов не имеют ценности. Устраиваемые пункты предстоящих договоров сторон отсутствуют, а значит разговор о переговорах пока беспредметен.
3. Сама дискуссия в СМИ о переговорах Украины и России не связана никак с самими переговорами, но имеет лишь следующие мотивы и ценности:
а) Тестирование субъектов информационными пробросами и получение ценной информации о состоянии субъектов (нужно знать пульс происходящего).
б) Военно-тактическое использование интервалов пониженной военной активности сторон, вызванных переговорами.
в) наличие переговоров, по сути, не изменяло характера боевых действий сторон, а лишь эффективно использовалось Украиной в весенний период. Это нужно помнить.
г) Вероятнее всего, у НАТО, в связи с событиями вокруг Херсона, появилась иллюзия значительной слабости тактической армии РФ и планы, подобные плану Барбаросса. Поэтому переговоры эти могут быть лишь средством для разрешения этих планов.
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