Наблюдательно-пассивный этап стран, которых мы пока не называем недружественными

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12 ноября 2022, 16:33 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Запад во главе с США «нападают на Россию без ограничений», а РФ оказывает этому сопротивление. Об этом журналистам сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



«Россия — это не обычное государство, это мощное государство. Конечно, Запад, во главе с США, нападает на Россию почти без ограничений. Перед лицом всего этого Россия, конечно, оказывает сопротивление», — утверждает Эрдоган.

Вот мои размышления на этот счёт:



1. Прежде всего речь шла, видимо, об экономической войне Запада с Россией. И о вторичной экономической реакции России на это экономическое нападение.

2. Пока Эрдоган не поднимает и не выражает проблему мировой политической экспансии Гегемона, в которой Запад (Европа) используется в свою угоду. Эрдоган скоро дозреет и до этого. А пока Эрдоган как тот самый жеребёнок, который сосёт титьку у двух лошадей.

3. Наблюдательно-пассивный этап Китая и Турции скоро закончится. И действия Китая и Турции будут зависеть от проигрыша или успеха России. Таким образом, Россия на внешнеполитическом уровне должна расшевелить эти две страны в угоду себе. Это не так просто! Особенно трудно разрешить эту проблему в неопределённой ситуации вокруг исхода отношений России и Украины.

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