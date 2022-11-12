Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Мнение 13+

Наблюдательно-пассивный этап стран, которых мы пока не называем недружественными

, 16:33 , доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Наблюдательно-пассивный этап стран, которых мы пока не называем недружественными

Запад во главе с США «нападают на Россию без ограничений», а РФ оказывает этому сопротивление. Об этом журналистам сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Россия — это не обычное государство, это мощное государство. Конечно, Запад, во главе с США, нападает на Россию почти без ограничений. Перед лицом всего этого Россия, конечно, оказывает сопротивление», — утверждает  Эрдоган.

Вот мои размышления на этот счёт:

1. Прежде всего речь шла, видимо, об экономической войне Запада с Россией. И о вторичной экономической реакции России на это экономическое нападение.

2. Пока Эрдоган не поднимает и не выражает проблему мировой политической экспансии Гегемона, в которой Запад (Европа) используется в свою угоду. Эрдоган скоро дозреет и до этого. А пока Эрдоган  как тот самый жеребёнок, который сосёт титьку у двух лошадей.

3. Наблюдательно-пассивный этап Китая и Турции скоро закончится. И действия Китая и Турции будут зависеть от проигрыша или успеха России. Таким образом, Россия на внешнеполитическом уровне должна расшевелить эти две страны в угоду себе. Это не так просто! Особенно трудно разрешить эту проблему в неопределённой ситуации  вокруг исхода отношений России и Украины.

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

В мире