Американо-российские сны

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 ноября 2022, 11:51 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Каждое утро за чашечкой кофе привык читать американские газеты. Да не в интернете, а бумажные, они такие толстые, уверенные в себе. И вот открываю одну, а там передовица: "Выборы в парламент России решат судьбу мира минимум на пять лет!" Открываю вторую: "Новая Дума России: на кону весь земной шар!" И третья, и пятая. "Чур меня!" - кричу. И тут жена заботливо будит за плечо: "Ты опять кричишь во сне".

И вот утром привычно листаю российские новости в ноутбуке: СВО, ремейк "И это все о нем и немного о погоде", выборы в Конгресс США.

Нет, я понимаю, что главреды ведущих газет, генпродюссеры телеканалов и прочие чины на радио очень любят Америку. Такое бывает - зарабатываешь на том, что хаешь любимое. Вслед за начальством начинают любить "свободную страну" и подчиненные. А за ними и мы: читатели, зрители, слушатели.

Куча так называемых экспертов, кочуя с канала на канал, монетезируя должности или имя, рассуждает как нам будет хорошо/плохо, если победят те или эти. И вот мы уже переживаем за республиканцев, за Дональда нашего Трампа, клеймим Клинтониху и надеемся, что когда наши "возьмут" Конгресс, с России "оковы тяжкие падут" и какая-то мадам "свобода нас встретит радостно у входа". И так каждые пять лет с перерывами на выборы того же американского пассажира "борта №1".

И не важно, что лучше от выборов за океаном нам, простым людям, не становится никогда. Как собственно и от других таких выборов. Так зачем нас буквально заставляют вызубривать чужие порядки? "АН" спросили через коллег из Общественной службы новостей "Когда же уже в США начнут также обсуждать наши единые дни голосования?" американиста Виктора Олевича.

- В России вообще слишком много внимания уделяется внутренней повестке и выборным процессам в США. История ожиданий, история иллюзий, что какие-то результаты американских выборов приведут к улучшению наших отношений имеют долгую историю. Например, надежды на Барака Обаму: в результате Сирия, Украина, санкции. Трамп - вместо серьезного потепления отношений, вновь помощь Украине, удары по Сирии, борьба против "Северного потока". История американской государственной политики показывает, что она стабильна, когда дело касается тех стран, которых Вашингтон рассматривает как своих противников. Сегодня это Россия и Китай. Поэтому ожидать какого-то изменения политики по отношению к Москве в ближайшее время не приходится, - подвел итог Олевич.

Может быть перестать уже подсматривать в замочную американскую щелочку и осознать, что "никто не даст нам избавления: ни бог, ни царь и ни герой". А то стыдно, ей-богу! Одновременно называть себя суверенными со своим путем развития и хлопать в ладоши в российском парламенте при избрании американского очередного врага России.

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