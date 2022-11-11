Мировой и глобальный блеф Илона Маска вокруг твиттера его обогатит

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 ноября 2022, 22:05 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Илон Маск, который недавно приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов, во время первого обращения к сотрудникам компании допустил ее банкротство.

Предупреждение прозвучало на фоне масштабной чистки Twitter, с момента приобретения компании из нее было уволено до половины сотрудников. Понятно, что это манипуляция массовым мировым обывателем, чтобы они скидывались с миру по нитке, благодаря своей сердобольности и эмпатии к "борцу" за справедливость, мир и чистую экологию. Он таким образом соберёт новые миллиарды, которые пойдут на вооружение космоса, милитаристские прибыльные проекты, на усиление гегемонии США! Маск был игроком и блефоманом. Им и останется!

Угроза банкротства – это блеф, с помощью которого будет обеспечен повод для оптимизации штата сотрудников.



Вообщем, мир должен платить за условие, которое даст твиттер, в котором можно будет бороться за сам мир! Отличный проект! Мир как раз сейчас в таком состоянии, что будет платить за это. Расчёт именно на это.

Понятно, что никакого банкротства твиттера невозможно, поскольку компания тратит мало денег.



Вряд ли Илон Маск купил Twitter, чтобы подвести его под банкротство. Все-таки компания стоила ему некоторого количества денег. Банкротство Twitter – это нонсенс. Все издержки по содержанию IT-компании копеечные. Что такое Twitter? Twitter – это серверы с информацией, счета за электричество и штат людей, которые это дело обслуживают.



Здесь имеет место манипуляция. То есть скрытая цель.

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции